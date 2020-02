LIVE FV, FIORENTINA-ATALANTA 1-2: FINISCE AL FRANCHI

90' +4' - E FINISCE QUI! L'Atalanta sbanca il Franchi 2-1: alla rete nel primo tempo di Chiesa hanno risposto Zapata e Malinovskyi.

90' +2' - Chiesa! Cerca la doppietta con un destro potente dai 20 metri: il pallone esce alto non di molto, anche se Gollini era in traiettoria.

90' +1' - Zapata! Destro a giro che esce non di molto a lato della porta difesa da Dragowski.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Cambio per l'Atalanta: esce Gomez, entra Tameze.

89' - Gomez! Tiro con il sinistro da dentro l'area sul quale si oppone Dragowski.

88' - Chiesa finalmente riesce a produrre una ripartenza, ma un grande intervento di Palomino lo ferma. Il 25 è anche l'ultimo a toccare: rimessa dal fondo per Gollini.

87' - Non sembra in grado di recuperare palla la Fiorentina, con l'Atalanta che continua a far scorrere minuti.

84' - Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Benassi, entra Badelj.

83' - Gestisce palla ora l'Atalanta, che fa scorrere minuti preziosi per gli ospiti.

79' - Cambio intanto nella Fiorentina: fuori Pulgar, dentro Sottil.

79' - Fallo di confusione fischiato in area dell'Atalanta, che potrà così ripartire.

78' - Schema da punizione fermato dalla difesa dell'Atalanta in corner.

77' - Chiesa viene messo giù da Freuler sulla trequarti, guadagnando un calcio di punizione

75' - Fiorentina un po' sulle gambe, anche se Iachini non sembra avere intenzione di fare cambi. A centrocampo soprattutto i viola sembrano stanchi.

74' - L'arbitro non fischia un fallo inspiegabile a Castrovilli, vittima di un pestone di Ilicic. Palla che torna all'Atalanta.

72' - Una conclusione un po' casuale dell'ucraino, che calcia con il sinistro dalla distanza e trova Dragowski disattento. Palla all'angolino e Atalanta che passa in vantaggio.

72' - GOL DELL'ATALANTA! Ha segnato Malinovskyi.

71' - Corner di Ilicic che finisce direttamente tra le braccia di Dragowski, il quale non riesce poi a rilanciare bene subito per Chiesa.

69' - Fase spezzettata di gioco, con Mariani costretto a fischiare molti falli.

67' - Rischia il giallo Pezzella, che ferma un'azione offensiva dell'Atalanta con un fallo su Malinovskyi. L'arbitro sorvola.

65' - Con una bella azione offensiva, Lirola guadagna un corner dal quale però viene fuori un nulla di fatto.

64' - Cambio nell'Atalanta: esce Pasalic, entra Malinovskyi.

62' - Vlahovic! Dall'altra parte si libera in area e poi calcia con il destro: centrale, Gollini blocca in due tempi.

62' - Pasalic! Tiro indirizzato male dal croato, con il sinistro rasoterra dal limite dell'area sinistra. Palla fuori non di poco, ma la Fiorentina continua a soffrire anche perché le punte hanno smesso di pressare i difensori avversari.

59' - Giallo per Vlahovic che protesta dopo un fallo fischiatogli per uno spalla-spalla in attacco.

56' - Palomino resta a terra dopo uno scontro duro con Castrovilli. Mariani risparmia al centrocampista viola il secondo giallo.

55' - Pulgar! Palla che esce di poco alta sopra la traversa. Gollini era comunque sulla traiettoria.

54' - Pulgar viene steso al limite dell'area: buona occasione per la Fiorentina da punizione.

53' - Si sta accendendo Ilicic, ma per fortuna della Viola sbaglia un cross dopo un'azione prolungata sulla destra.

51' - Pressione dell'Atalanta che non si ferma dopo il gol. Fiorentina in difficoltà.

50' - Il VAR conferma: pareggio Atalanta.

49' - VAR che sta valutando la posizione di Gomez, liberato in area da un passaggio di Ilicic. Tocco sotto dell'argentino che Dragowski tocca e basta. Zapata si ritrova il pallone e da due passi mette in rete.

49' - GOL DELL'ATALANTA! Segna Zapata.

49' - Chiesa sfrutta un errore difensivo di Palomino ma non riesce a trovare Vlahovic in mezzo.

48' - Conclusione di Gosens che si spegne senza pericoli sul fondo.

47' - Gomez libera il destro dal limite dell'area, ma Pezzella mura.

45' - PARTE IL SECONDO TEMPO! Viola che rientrano con un cambio: al posto di Cutrone è entrato Vlahovic.

15.54 - Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo del Franchi tra i viola e l’Atalanta, colpita al 30’ da una gemma di Federico Chiesa: dopo un avvio veemente da parte della Dea (che sfiora il vantaggio al 17’ con Pasalic), i padroni di casa riemergono e dopo un errata respinta di Djimsiti, Chiesa con un tiro potente dal limite dell’area mette il pallone alle spalle di Gollini. I viola sfiorano poi il raddoppio in un’altra circostanza, mandando a tu per tu Cutrone con il portiere nerazzurro che però si supera. Ironia mista a cori offensivi sugli spalti per il tecnico dell’Atalanta Gasperini, accolto dagli applausi del Parterre di tribuna e dallo striscione della Fiesole “GasPagliaccio”.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Finisce il primo tempo! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 1-0: decide per ora Chiesa.

45' +1' - Cross di Dalbert su punizione troppo lungo, finisce in rimessa laterale dalla parte opposta.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Ilicic tira una serie di calci a Castrovilli al limite dell'area. L'arbitro fischia fallo e lo sloveno si infuria.

44' - Cutrone lotta e conquista un paio di rimesse laterali in attacco che aiutano la Fiorentina a prendere un po' di respiro.

43' - Pasalic! Liberato in area calcia, ma un grande recupero di Igor devia il pallone in campo.

42' - Zapata rischia il secondo giallo tuffandosi platealmente in area dopo un lieve tocco di Pezzella. Mariani decide di sorvolare.

41' - Chiesa viene fermato dopo un tunnel a Palomino perché la palla ritenuta oltre la linea, anche se non sembrava proprio.

40' - Gomez intanto sta scendendo molto basso a prendere palla per dare aria al gioco dell'Atalanta, fin qui ingabbiata dalla difesa della Fiorentina.

37' - In area viola Zapata si libera in posizione defilata e il suo cross è facile preda di Dragowski.

37' - Chiesa tenta il destro in ripartenza, ma sbatte su Toloi e fa ripartire dall'altra parte l'Atalanta.

35' - Gollini esce altissimo su Cutrone, imbeccato con un grande lancio da Lirola. L'attaccante era tutto solo! Si infiamma il match.

33' - Giallo per proteste a Gollini.

32' - Una sventola da fuori area di Chiesa si insacca all'angolino basso, con Gollini che può solo toccare il pallone. Grande esultanza per il 25 viola che si è lanciato in mezzo al pubblico. Fiorentina in vantaggio!

32' - GOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLL!!!! GOOOOOLLLL!!!! CHIESA! CHE GOL!

31' - Botta alla testa di Zapata che l'ha sbattuta in terra dopo un contrasto con Pezzella. Qualche secondo e il colombiano almeno per adesso resta in campo.

29' - Cutrone non riesce a toccare bene per Chiesa e viene fermato, altrimenti il 25 sarebbe stato tutto solo davanti a Gollini.

29' - Problemi fisici per Dalbert, che zoppica vistosamente. Il brasiliano resta in campo ma è in grossa difficoltà.

28' - Zapata! L'attaccante si libera in area e calcia con il destro ma viene murato.

27' - Giallo per Zapata, che insegue Castrovilli e commette fallo fermando la ripartenza gigliata.

25' - Cutrone! Bella giocata di Chiesa che libera l'altro attaccante davanti a Gollini da posizione defilata: Cutrone prova a calciare ma sbatte sul corpo del portiere atalantino.

24' - Partita che adesso sta vivendo una fase un po' confusa. Sempre l'Atalanta ad avere il possesso del pallone, la Fiorentina attende.

22' - Riparte il gioco con Benassi che rientra in campo. Nulla di grave per il viola.

20' - Resta giù Benassi, sofferente dopo uno scontro di gioco con Pasalic. Il centrocampista si rialza ma è ancora dolorante.

19' - Pasalic! Ad un soffio dal gol! Il centrocampista calcia un rigore in movimento con il destro e manda il pallone a lato di un niente.

18' - Lo stesso Castrovilli non riesce a trovare un inserimento sulla destra di Cutrone in ripartenza. Molti errori della Fiorentina in contropiede.

16' - Giallo per Castrovilli, vittima di un duro scontro con Djimsiti dopo un intervento un po' in ritardo.

14' - Pezzella mura una conclusione di Gomez che aveva riconquistato palla su Pulgar. L'Atalanta si sta rendendo pericolosa in questa fase di gioco.

12' - Castagne! Salva Dragowski! Ilicic semina il panico in area, crossa e il portiere polacco allontana sui piedi di Castagne, che tira di prima ma trova l'opposizione ancora di Dragowski.

11' - Ilicic! Eccola la prima conclusione del match. Sinistro rasoterra da destra che esce di poco dalla parte opposta, con Dragowski immobile. Brivido al Franchi.

9' - Lo stesso Benassi sbaglia un passaggio in profondità per Cutrone, dopo essersi liberato molto bene di Gomez a centrocampo.

7' - Errore grossolano di Benassi, che non riesce a servire l'imbucata a Cutrone e sbaglia anche il passaggio semplice per Lirola, vanificando l'azione viola e regalando palla agli avversari.

5' - Partita piacevole al Franchi in questi primi minuti, anche se ancora non c'è stata alcuna conclusione.

4' - Gollini smanaccia via il cross pericoloso di Pulgar. Per poco Milenkovic non riesce a concludere di testa.

3' - Castrovilli si fa vedere sulla sinistra e dialoga con Dalbert, guadagnando un buon corner.

1' - Dalbert fa buona guardia in area e copre un passaggio per Castagne con una potente spallata che fa cadere l'esterno nerazzurro.

0' - VIA! Partiti al Franchi!

14.58 - Coreografia della Fiesole per accogliere le squadre che entrano in campo. Un giglio campeggia sulla curva dei tifosi viola.

14.56 - Squadre che guadagnano in questo momento il tunnel degli spogliatoi, mentre al Franchi risuona l'inno cantato da Narciso Parigi. Il clima a Firenze quest'oggi è perfetto per giocare a calcio.

Dopo una settimana infuocata torna a parlare in campo: il 23° turno di Serie A mette di fronte al Franchi Fiorentina-Atalanta. Una partita dalle mille sfaccettature, fosse solo per quanto successo poco meno di un mese fa in Coppa Italia. Gasperini torna a Firenze e lo fa dopo un pareggio contro il Genoa arrivato dopo il 7-0 a Torino. La Fiorentina di Iachini invece viene da una sconfitta e un pareggio in campionato e vuole riprendere la corsa. C'è tutto per vedere un grande spettacolo: FirenzeViola.it ve lo racconterà minuto per minuto. Restate con noi!

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.