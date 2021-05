LIVE FV, CROTONE-FIORENTINA 0-0: SI PARTE ALLO SCIDA!

6' - Messias! Prima occasione del match per il Crotone. Ounas strappa a centrocampo e serve Messias, che entrato in area calcia con il sinistro: Terracciano tocca quanto basta per evitare il gol.

5' - Mentre il gioco si ferma per un fallo su Castrovilli, da notare come Maxi Olivera abbia cominciato da centrale di difesa. Sarà lui a sostituire Pezzella, con Martinez Quarta e Caceres ai lati.

3' - Partenza a ritmi bassi, con il Crotone che attende e la Fiorentina che imposta senza particolare mordente.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Crotone, oggi in divisa rossoblu. Fiorentina in bianco.

Una partita che per fortuna della Fiorentina non sarà decisiva, ma non per questo non offrirà spunti interessanti quella che stasera la squadra viola giocherà all'Ezio Scida di Crotone. Due squadre che non hanno ormai più niente da chiedere a questo campionato, e che per questo vorranno provare a divertirsi. La Fiorentina dice addio oggi a Beppe Iachini e probabilmente anche ad altri componenti della rosa, il Crotone invece dice addio alla massima serie. Seguite con FirenzeViola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match:

CROTONE (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, M. Olivera; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.