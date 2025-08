Live Leicester-Fiorentina 2-0, ecco i cambi di Pioli al 60': insieme Kean, Gud eDzeko

vedi letture

75' - Kean chiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area di rigore da parte di un difensore del Leicester. Il direttore di gara lascia correre tra le proteste del numero 20 e di Ranieri.

74' - Altri due cambi per il Leicester: fuori Vestergaard e Choudhury, dentro Faes e Nelson

73' - la Fiorentina non riesce a sfruttare un'ottima occasione. Dzeko allarga per Dodo che se na va sulla corsia destra e mette dietro. Kean e Gudmundsson vanno insieme sul pallone e si ostacolano al momento del tiro. Poi ci prova Ndour da fuori ma il suo tiro viene respinto.

68' - Doppia ottima risposta di Martinelli. Prima con i piedi su Mcateer e poi con le mani su El Khannouss.

66' - Doppio cambio per il Leicester: fuori Skipp e Ayew e dentro Daka e Winks.

60' - Arrivati all'ora di gioco Pioli cambia quasi tutta la squadra. La nuova Fiorentina gioca con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a Martinelli. Gosens e Dodo sulle corsie esterne con Ndour e Fagioli in mezzo. Davanti Dzeko e Gudmundsson a supporto di Kean.

58' - Si sta scaldando la difesa viola. A breve dovrebbero arrivare altri cambi per Pioli.

57'- Primi cambi per il Leicester: fuori Fatawu e Mavididi e dentro Mcateer e Monga.

56' - Gran guizzo di Beltran che si libera di due avversari e prova a calciare. Destro deviato e palla in corner.

55'- Punizione interessante per la Fiorentina presa da Parisi sulla trequarti offensiva. I viola battono velocemente con Fagioli che calcia dal limite ma il suo tiro finisce altissimo sopra la traversa.

51' - Niente di fatto dopo il tiro dalla bandierina e allora riparte l'azione manovrata del Leicester.

50' - Primo angolo del match per la Fiorentina dopo un cross dalla trequarti di Richardson deviato dalla difesa dei britannici.

46' - Si riparte!!

Cambio per Pioli: fuori Bianco e dentro Fagioli.

--- INTERVALLO ---

45+1' - Finisce qui il primo tempo. 2-0 per il Leicester dopo i primi 45 minuti. Decisivi i gol Ayew e Fatawu.

45' - Un minuto di recupero.

43' - La Fiorentina prova a farsi vedere in avanti ma senza riuscire ad impensierire Hermansen. La manovra dei gigliati sembra piuttosto lenta rispetto a quella delle Foxes in questo primo tempo.

35' - Raddoppio Leicester. Fatawu se ne va in velocità a Parisi e Bianco, rientra su Marì e mette il pallone sul secondo palo. 2-0!

32' - Subito un cambio per Stefano Pioli. Eman Kospo al posto di Niccolò Fortini. L'ex barcellona si posiziona sul centro destra della difesa con Kouadio più alto.

29' - Erroraccio di Parisi sulla corsia mancina che libera spazio alle frecce del Leicester. Fatawu per El Khannouss. Il marocchino vince un rimpallo con Pablo Marì e palla che finisce sui piedi di Ayew che da due passi deve solo appoggiare in fondo alla rete. Foxes in vantaggio.

23' - In questi primo quarto di gara il Leicester, soprattutto in alcuni interpreti come Mavididi, sta dimostrando di essere avanti nella preparazione (domenica farà il suo esordio ufficiale in Championship) rispetto alla Fiorentina. Le Foxes sembrano essere più fresche ed avere più gamba.

22' - Fallo di Parisi ai danni di Fatawu che se ne va. Il terzino classe 2000 lo trattiene e si prende il primo cartellino giallo del match.

17' - Prova a distendersi in contropiede la Fiorentina. Fortini lancia in profondità Beltran ma Hermansen è bravo a leggere la situazione e anticipa l'attaccante argentino.

14' - Punizione per il Leicester al limite del lato corto di sinistra dell'area di rigore della Fiorentina. El Khannouss chiama lo schema ma l'arbitro ferma tutto per un fallo in attacco all'interno dell'area.

11' - Buona giocata di Richardson che recupera un pallone sulla trequarti e prova a servire Fazzini in area. Fa buona guardia l'ex Atalanta Okoli e la palla finisce sul fondo.

8' - Si va vedere in avanti anche la Fiorentina. Sabri lancia in profondità Kouadio che in scivolata mette al centro dal fondo per Beltran ma Hermansen si fa trovare pronto e blocca.

4' - Leicester ancora pericoloso. Questa volta sugli sviluppi di un corner con Soumaré che dopo un batti e ribatti non è riuscito a deviare il pallone in rete. Decisivo il tocco di Sabiri.

2' - Prima occasione del match in favore del Leicester con il tiro da fuori area di El Khannouss. Il destro del marocchino finisce sul fondo sopra la traversa della porta difesa da Martinelli.

1' - Si parte!! Primo pallone giocato dal Leicester.

15:59 - Squadre in campo al King Power Stadium. Sorteggio e poi il calcio d'inizio di Leicester-Fiorentina.

Formazione sperimentale per Stefano Pioli che sceglie di schierare per questa amichevole un 3-4-2-1 con, davanti a Martinelli, Kouadio, Marì (oggi capitano) e Viti, all'esordio personale in maglia gigliata. Sulle corsie esterne Fortini e Parisi con Bianco e Richardson in mediana. Davanti giocherà Beltran come prima punta con Sabiri e Fazzini alle sue spalle. Unico assente Rolando Mandragora che prosegue nel suo percorso personalizzato. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

LEICESTER: Hermansen, Okoli, Fatawu, Mavididi, El Khannouss, Choudhury, Ayew, Skipp, Vestergaard, Soumaré, Thomas. A disposizione: Faes, Ndidi, Winks, Daka, Coulibaly, Nelson, Begovic, Mcateer, Alves, Stolarczyk, Aluko, Page, Monga. Allenatore: Martí Cifuentes Corvillo

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Kouadio, Marì, Viti; Fortini, Bianco, Richardson, Parisi; Fazzini, Sabiri; Beltran. A disposizione: De Gea, Leonardelli, Lezzerini, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gudmundsson, Dzeko, Kospo, Comuzzo, Kean, Gosens, Ndour, Fagioli, Braschi, Montenegro, Trapani. Allenatore: Stefano Pioli

Alle ore 16:00 italiane la Fiorentina di Stefano Pioli affronterà al King Power Stadium il Leicester per il primo test match di questa tournèe inglese. La formazione di Stefano Pioli è reduce da tre amichevoli, contro primavera, Grosseto e Carrarese, e nel Regno Unito affronterà altre due sfide contro Nottingham Forest, martedì 5 agosto, e Manchester United, domenica 10 agosto. Le Foxes invece, reduci dalla sconfitta nel test match contro il Colonia, tra una settimana esatta inizieranno la loro stagione con la gara contro lo Sheffield Wednesday, valida per la prima giornata di Championship. Il match sarà diretto dall'arbitro inglese Ruebyn Ricardo. Assistenti di gara saranno Craig Taylor e Alistair Nelson, mentre quarto uomo sarà Oliver Mackey.