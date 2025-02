La tentazione di una difesa a tre per coprirsi contro l'Inter e tanti dubbi in mezzo: le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

vedi letture

C’è da inventarsi una formazione in grado di reggere l’urto dell’Inter, la missione che attende Raffaele Palladino è ai limiti dell’impossibile e non bastassero le incertezze sulle condizioni fisiche generali (leggere alla voce Adli o Cataldi o ancora Colpani) di mezzo ci sono le partenze del recente mercato oltre l’impossibilità di schierare i nuovi acquisti arrivati nella finestra di trattative chiusa lunedì.

Tentazione a tre in difesa

Così se c’è un reparto che meno di altri sembra risentire dell’attuale emergenza è la difesa, dove tra i tre centrali titolari è Comuzzo quello più vicino a una maglia da titolare visto che lunedì, nella prossima sfida in programma a San Siro, sarà squalificato. Accanto a lui potrebbero esserci tuttavia sia Pongracic che Ranieri, in uno schieramento coperto che oltre a una linea a tre prevederebbe l’arretramento di Dodò, da destra, e Gosens, da sinistra, per regalare maggiore copertura di fronte a De Gea.

Incognite in mezzo al campo

Insomma l’esperimento varato nella sfida interna con il Napoli può esser riproposto alla luce delle defezioni nell’organico e dello stesso valore dell’avversario, anche perché l’Inter di Simone Inzaghi dovrebbe disporsi con il consueto 3-5-2. Detto che il solo Parisi può insidiare Gosens sulla corsia mancina, dove però il tedesco è favorito per contenere Dumfries, i dubbi principali sono in mezzo al campo dove esclusi Mandragora e Richardson tutti gli altri sono alle prese con diversi acciacchi. Nella speranza di rivedere Cataldi Palladino può comunque contare sull’arretramento di Beltran, mentre davanti è lecito immaginare che sia Gudmundsson il primo indicato a rifornire Kean

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Cataldi, Mandragora, Beltran, Gosens, Gudmundsson, Kean

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram