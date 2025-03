FirenzeViola La notte di Gud: la convocazione in Nazionale e i numeri che non lo inchiodano

Quella di oggi deve essere la partita dei calciatori su cui la Fiorentina ha puntato di più, economicamente parlando. Quindi non può che essere la serata di Albert Gudmundsson per il cui acquisto, in potenza, l'esborso della società può raggiungere i 28 milioni di euro. Detenendo il diritto di riscatto (l'obbligo condizionato è già decaduto), Pradè e Goretti possono scegliere se confermarlo in base al suo rendimento dei prossimi mesi. Ma l'islandese classe '97 dovrà mettercela tutta.

L'importanza della convocazione.

E' vero che quando chiamato in causa l'ex Genoa ha risposto molto spesso presente, ma la sistematicità dei suoi problemi fisici e i tempi di recupero lunghi ne hanno limitato buona parte della stagione. Dopo il rientro lampo dall'infortunio al coccige è cambiato qualcosa, tanto che Gudmundsson si è meritato la convocazione in Nazionale per la prima volta da quanto è a Firenze: "Credo che insieme potremo realizzare grandi cose" ha dichiarato nella giornata di ieri.

I numeri non lo inchiodano.

L'attaccante viola è più carico che mai. La squadra punterà sulla sua freddezza in un match che non ammette altri risultati se non la vittoria, tanto più che la Fiorentina partirà dallo svantaggio di un gol. Sei reti e un assist è il rendimento, fin qui, di Gudmundsson: non male se si considera che ha disputato appena 926 minuti tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Praticamente 10 partite, recuperi compresi, spalmati però in 21 presenze. Adesso è il suo momento.