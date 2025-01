FirenzeViola Per Fagioli la Fiorentina offre il prestito con diritto che diventa obbligo: muro Juve

Come scriviamo da giorni su queste pagine, la Fiorentina ha deciso di premere forte su Nicolò Fagioli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i viola hanno in testa di formulare un'offerta che preveda il prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ma la Juventus spinge per l'obbligo "secco".

Fin dall'inizio i bianconeri avevano in mente di cedere il giocatore nell'ottica di monetizzare il più possibile, quindi almeno per adesso non intendono mollare la presa senza avere la certezza di incassare una cifra importante. Ricordiamo che nei primi giorni di gennaio i bianconeri hanno sondato anche il mercato inglese senza successo.