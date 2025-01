LA FIORENTINA SI LECCA LE FERITE. MERCATO MA NON SOLO, QUALCOSA DEVE CAMBIARE

FirenzeViola.it

Il 2025 inizia come peggio non si poteva immaginare, con una sconfitta per 3-0 contro il Napoli ma soprattutto con la forte sensazione che la Fiorentina debba cambiare qualcosa se si vuole davvero regalare la possibilità di sognare. Palladino finisce in balia di Conte nonostante il tentativo rischioso, e vincente almeno per i primi minuti di gara, della difesa a tre con Mandragora e Adli a centrocampo, alla lunga però è stata una scelta che non ha pagato anche se gli errori dei difensori sono stati decisivi per togliere ogni speranza di poter recuperare una gara messa male dalla mezz'ora in poi.

Troppi errori

Alla fine, come prevedibile, sono stati gli errori dei singoli a decidere la sfida, anche se il Napoli è parso in controllo per larghe parti del match, anche prima del 3-0 che ha chiuso definitivamente la sfida e regalato un finale anche troppo deprimente per una Fiorentina sciolta dopo i colpi inferti dagli avversari. Dodo largo a cinque non ingrana, Moreno ha giocato una buona partita ma ha commesso una grave ingenuità aul rigore, Sottil e Beltran sono stati di fatto impalpabili se non in rarissime occasioni. La Fiorentina ora si deve leccare le ferite e ripartire al più presto, perché il campionato non si ferma e tra poco più di una settimana c'è una partita a questo punto ancora più fondamentale contro il Monza.

I misteri Pongracic e Gudmundsson

In tutto questo si inseriscono i misteri Pongracic e Gudmundsson, i due grandi acquisti estivi della Fiorentina. Assieme a Colpani fanno 60 milioni di investimento che a questa squadra danno poco o nulla. E se per l'islandese si parla di un problema alla caviglia nel riscaldamento - ma comunque era partito dalla panchina - il difensore e l'ex Monza sono, ognuno a suo modo, solo i fantasmi dei protagonisti visti la scorsa stagione. È tempo di lavorare e sistemare quello che non va dunque per Palladino e per la Fiorentina, il campionato è ancora lungo ma i campanelli d'allarme sono evidenti e vanno risolti al più presto.