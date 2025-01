La Fiorentina cambia rotta: ora il vero obiettivo è il vice Kean

Si prennunciano molto caldi questi ultimi giorni di calciomercato in casa viola, sia in entrata che in uscita. La Fiorentina, fino a pochi giorni fa, sembrava concentrata principalmente su un esterno offensivo: dalla pista Luiz Henrique, sfumata ormai più di una settimana fa per il suo trasferimento in Russia, a Dennis Man del Parma che dopo l'infortunio sembra ormai diventato un ex obiettivo. Tuttavia, le ultime mosse di mercato però suggeriscono che la priorità dei viola potrebbe essere cambiata, con l'acquisto di un vice-Kean che ora sembra diventato l'obiettivo principale. Una scelta che segnala l'intenzione di completare il reparto offensivo, dando a Raffaele Palladino una pedina più versatile e pronta a dare supporto all'ex attaccante bianconero.

Secondo le ultime indiscrezioni (CLICCA QUI), il nome che potrebbe concretizzarsi per questo ruolo è quello di Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco, attualmente in forza all'Inter, rappresenta un'opzione intrigante, ma non priva di sfide. Il suo ingaggio elevato è infatti un fattore che potrebbe complicare non poco la trattativa. Tuttavia, l'interesse di Arnautovic per una nuova avventura, unito alla sua predisposizione a considerare la pista viola, potrebbe portarlo a ridurre le sue richieste di ingaggio. Il giocatore, infatti, chiederebbe 2,5 milioni di euro, quindi 1 milione in meno rispetto a quanto percepisce in nerazzurro.

Non si tratterebbe, però, di un eventuale accordo a breve termine: Arnautovic non sarebbe disposto a venire a Firenze solo per una breve parentesi di sei mesi, ma piuttosto per un impegno di durata più lunga, almeno 18 mesi. Questa scelta permetterebbe così alla Fiorentina di avere una pedina di esperienza e qualità nel proprio attacco. Nonostante il gradimento per i viola da parte dell'ex Bologna, la trattativa non è ancora da considerarsi né conclusa né vicina alla chiusura.

Nel frattempo Stefanos Tzimas, il giovane talento greco del PAOK Salonicco in prestito al Norimberga, sembra al momento un obiettivo più difficile da raggiungere. La richiesta del club greco è considerata troppo alta per il momento, e le conferme arrivate sia dalla Grecia che dalla Germania fanno pensare che l'affare possa essere rinviato almeno fino a giugno.

La sensazione, ad oggi, è che i dirigenti viola stiano cercando di costruire un progetto solido e duraturo, in grado di competere per le posizioni alte, e Arnautovic potrebbe rappresentare la pedina giusta per completare un attacco che già vede Kean come protagonista assoluto. Ora, però, bisognerà vedere se l'austriaco sarà disposto a ridurre le sue richieste economiche per abbracciare la causa gigliata. La Fiorentina si prepara quindi a un'ultima parte di questa finestra di mercato in cui le sorprese non sono escluse. Mentre l'attenzione è focalizzata sulla ricerca di un vice-Kean, i tifosi viola sognano il grande colpo.