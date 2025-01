ARNAUTOVIC, Proposto alla Fiorentina: ecco i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marko Arnautovic idea da ultimi giorni di calciomercato. L'attaccante dell'Inter è stato proposto alla Fiorentina, che sta cercando un sostituto di Moise Kean per sopperire alla mancanza di Christian Kouame sul quale c'è l'Empoli (oltre a Torino, Leganes e Cagliari). Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il giocatore chiederebbe 2,5 milioni di euro, quindi 1 milione in meno rispetto a quanto percepisce in nerazzurro, per i prossimi diciotto mesi.