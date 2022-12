L'ULTIMO ATTO DEL 2022

Poche ore e la Fiorentina concluderà a tutti gli effetti il suo 2022 con l'ultima partita, pur amichevole, dell'anno. Un anno che ha visto la squadra guidata da Vincenzo Italiano tornare in Europa, guadagnarsi con i denti la qualificazione ai gironi di Conference, superarli non senza qualche difficoltà, e zoppicare in questo inizio di campionato. Ma questo ormai è fatto noto, così come il fatto che nell'anno solare la Fiorentina si piazzi ottava in Serie A per punti conquistati con 49 totali, davanti all'Atalanta ma dietro all'Udinese e alle altre big del campionato.

Quello che è ancora incerto è cosa aspettarsi dal 2023. Qualche ultima indicazione potrebbe arrivare anche dalla partitella in famiglia che Italiano spera possa coincidere con il ritorno alla rete dei suoi attaccanti, ancora all'asciutto nel mese di dicembre. Cabral e Jovic, Jovic e Cabral: l'argomento di discussione principale a Firenze dall'estate ad oggi, destinato ad essere tale anche nel 2023.

La speranza di tutti nel nuovo anno è quella di veder finalmente sbocciare i tanti giocatori che fin qui hanno reso un po' sotto le aspettative, attaccanti compresi. E magari trovare nel mercato quelle pedine fondamentali per cominciare la rincorsa ad un posto in Europa. L'ultimo atto della Fiorentina 2022 avverrà alle 12, in quel Franchi che tante soddisfazioni ha portato ai viola, con l'obiettivo di ripartire il 4 gennaio con la marcia inserita.