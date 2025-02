FirenzeViola L'ora di Fabiano Parisi: tolto dal mercato, domenica tocca a lui

Domenica a Verona toccherà a Fabiano Parisi. Il terzino classe 2000 prenderà il posto di Robin Gosens, che è stato ammonito sotto diffida due giorni fa al Franchi e che quindi sarà squalificato con l'Hellas. Nuova occasione per il giocatore di Solofra, che ultimamente è tornato a offrire prestazioni soddisfacenti dimostrando di sentirsi parte integrante del progetto viola dopo i dissidi di qualche mese fa. La sua posizione era tutt'altro che consolidata, ma al di là del minutaggio più o meno simile a quello di qualche mese fa il rendimento recente di Parisi è comunque più convincente.

Gli avvertimenti del procuratore.

Era l'11 di dicembre quando noi di FirenzeViola.it abbiamo chiamato in causa il suo agente, Mario Giuffredi, che si è fatto detonare dopo l'esclusione di Cristiano Biraghi dal gruppo squadra annunciata da Palladino. "A gennaio se ne andranno sia Biraghi che Parisi. Abbiamo già qualcosa in mano, se ne andranno entrambi. Il loro capitolo a Firenze è finito" le sue dichiarazioni. Alla fine la Fiorentina ha ceduto solo Biraghi, passato in prestito con diritto di riscatto al Torino, mentre dell'addio di Parisi non ce n'è traccia. L'ex Empoli non è stato neppure vicino alla cessione.

Il punto di vista della società.

La Fiorentina non ha mai avuto intenzione di mettersi alla ricerca di un sostituto di Parisi, sul quale l'allenatore ha riposto grande fiducia fin da subito. E infatti l'ha tolto dal mercato a inizio gennaio. Il club viola ha fatto un investimento di circa 11 milioni sul ventiquattrenne, che ora vuole dimostrare di potersi ritagliare un ruolo ancora più centrale. La Conference League in questo senso può essergli d'aiuto, considerando che aumenterà il numero di partite da giocare. Ma intanto Parisi è pronto a scendere in campo, domenica, con la consapevolezza di non essere il comprimario di nessuno.