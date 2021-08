L'ALTRO DUBBIO CENTRALE

Un primo grande nodo in tema di cessioni è stato sciolto: Nikola Milenkovic, infatti, è pronto ad accasarsi al West Ham per 16 milioni. Al suo posto arriverà Matija Nastastic, di ritorno a Firenze dopo nove anni. A questo punto, però, resta l'altra grande incognita relativa al centro della difesa viola, ossia German Pezzella. Fin dalla scorsa estate tra coloro che sono sempre risultati molto poco incedibili c'è, appunto, l'argentino.

Sul suo conto, in teoria, si sono fatti avanti diversi club, magari attraverso sondaggi, magari con abbozzi di trattativa inconcludenti. Tuttavia di offerte ufficiali, finora, non se ne sono viste. In Italia è noto il gradimento da parte del Cagliari, così come quello del Torino. Ma anche di Juventus e Napoli. Quanto alla Spagna - altra destinazione possibile per il classe '91 - le società più interessate sembrano essere il Valencia e il Getafe.

Ci sono poi da registrare le dichiarazioni del procuratore Martin Guastadisegno, di non più di cinque giorni fa: "Tanti club seguono Pezzella, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In caso, la valuteremo con la Fiorentina. Non abbiamo mai parlato di futuro: il giocatore ha ancora un anno di contratto, per il resto vedremo". Se sarà addio, i principali candidati per sostituire il capitano sono Kouyate, Cistana e Rugani.