KOUAME, IKONÉ E NON SOLO: COME "FINANZIARE" LUIZ HENRIQUE

C'è una Fiorentina che compra e una Fiorentina che vende. Normali dinamiche di calciomercato che in questo gennaio sono diventate ancora più stringenti a causa del poco tempo a disposizione e anche della voglia di proseguire nella rivoluzione della rosa iniziata in estate. Per questo Pradè e Goretti stanno lavorando alacremente sia sul fronte entrate che su quello delle uscite, perché le operazioni da portare a termine non sono poche e il tempo è diventato un nemico.

Si aspetta Folorunsho e si insiste su Luiz Henrique

Sul fronte entrate in questo momento tutte le forze sono concentrate verso il Brasile, dove Luiz Henrique è diventato l'obiettivo numero uno per una questione di tempo. In Brasile è ora la fase calda del calciomercato e la proprietà del Botafogo ha già detto chiaramente di voler cedere il suo talento entro questa settimana, per questo la Fiorentina si è inserita subito con forza nella corsa al talento brasiliano e aspetta notizie dal Sudamerica. A Firenze intanto arriva Folorunsho, atteso tra oggi e domani per le visite mediche e le firme sul contratto con la sua nuova squadra: ha dovuto forzare un pochino i tempi perché Conte e il Napoli non davano l'ok, poi però è arrivato a la nuova avventura sta per cominciare. Per Pablo Marì e gli altri nomi invece se ne riparlerà a partire dalla prossima settimana.

Il "tesoretto" potrebbe arrivare dalle cessioni

Un vecchio detto del calciomercato racconta come sia molto più facile comprare che vendere e oggi più che mai riuscire a cedere alcuni calciatori sarebbe fondamentale per la Fiorentina. Un po' per snellire la rosa di Palladino, ma soprattutto per poter rientrare del denaro da investire su Luiz Henrique. Incassati i circa 7 milioni di euro con la cessione di Martinez Quarta, l'obiettivo ora è prendere una cifra simile anche da Kouame che ha richieste un po' da tutta Europa: la Fiorentina chiede 10 milioni ma potrebbe accontentarsi di qualcosina in meno nel caso l'operazione si chiudesse a stretto giro di posta. Più difficile ottenere cifre importanti e sicure da Ikoné, per il quale si punta a un prestito con obbligo di riscatto ma per ora sono stati proposti solo diritti, e Biraghi che sfumata l'ipotesi Bologna è ancora in attesa di novità. Queste due non sarebbero cessioni redditizie ma libererebbero lo spazio salariale per poter accogliere il grande sogno di questo gennaio: Luiz Henrique.