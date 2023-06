KOUAME COMPLETA IL TRIO SULLA TREQUARTI A SOSTEGNO DI JOVIC

L’ultima tappa, lo scatto finale dopo mesi e mesi spesi in lungo e in largo nel vecchio continente. A Praga si celebra l’atto finale della Conference League, seconda finale stagionale per una Fiorentina che vuole assolutamente prendere la rivincita dopo la delusione di Roma in Coppa Italia. Di fronte ai viola il West Ham di Rice, ma anche di Paquetà e Bowen, elementi da tenere particolarmente sott’occhio per evitare di prendersi rischi.

Italiano in conferenza stampa non si sbottona più di tanto, ma la rifinitura di ieri mattina ai campini racconta di un Castrovilli acciaccato e di un Ranieri in forte ascesa per affiancare Milenkovic al centro della difesa. Con Dodò e Biraghi terzini saranno Amrabat e Mandragora a difendere il reparto arretrato, mentre davanti è Kouamè a sperare di completare il terzetto dietro a Jovic con Bonaventura e Nico Gonzalez.

Anche gli inglesi si affideranno comunque a un 4231 prettamente offensivo, con Bowen, Paquetà e Benrahma a sostegno del massiccio Antonio, punta fisicamente molto dotata. La qualità migliore degli inglesi però è in mezzo, dove l’ex obiettivo Soucek (“è vero, la Fiorentina mi aveva cercato” ha confermato il ceco in sala stampa) affiancherà il capitano Rice, mentre in difesa Coufal è davanti a Kehrer per completare la linea a 4 schierata davanti ad Areola.

FIORENTINA (4231): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè, Jovic

WEST HAM (4231): Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Paquetà, Benrahma, Antonio