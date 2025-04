FirenzeViola Kean non dovrebbe esserci nemmeno con l'Empoli. L'obiettivo è tornare a Siviglia

C'è ancora grande incertezza sul ritorno a Firenze da parte di Moise Kean, che difficilmente sarà a disposizione di Palladino per la partita contro l'Empoli. Il giocatore è ancora all'estero per risolvere alcuni problemi personali intorno ai quali, giustamente, persiste il massimo del riserbo. Il club viola ha fin da subito risposto con la massima disponibilità nei confronti del proprio attaccante, comprendendo il momento che sta attraversando e senza imporgli date di rientro. All'interno della società c'è la volontà di stare vicino all'uomo ancor prima che al calciatore, e non ci sarà alcun tipo di pressione per farlo rientrare in tempo per il campionato.

In campo a Siviglia

La sensazione è che tutti aspettino il giocatore ad allenarsi per l'inizio della prossima settimana, quella che porterà alla semifinale contro il Real Betis a Siviglia. Anche Palladino sta lavorando verso la sfida di domenica facendo scaldare i motori alla coppia offensiva che ha permesso ai viola di battere il Cagliari in Sardegna, rimandando il rientro in campo del proprio bomber della super sfida contro gli andalusi. Anche la squadra ha dimostrato fin da subito grandissima vicinanza al compagno, che pur trovandosi all'estero tramite i propri social ha "festeggiato" la vittoria dimostrando ancora una volta il proprio totale attaccamento a maglia e progetto.

L'unica cosa che conta

La speranza di tutti è che Kean possa tornare in Italia dopo aver risolto i problemi che lo hanno spinto a lasciare il ritiro sardo. L'interesse del club, dei tifosi e di tutto l'ambiente, è rivolto solo alla soluzione di questo momento delicato. Quando sarà pronto per rientrare tutti lo accoglieranno a braccia aperte come è giusto che sia, soprattutto senza la voglia di conoscere per forza il motivo che lo ha tenuto lontano da Firenze. L'obiettivo è rivederlo in campo il prima possibile, anche perché questo significherebbe che i problemi vissuti in queste ore potrebbero dirsi superati. E, come detto, questa attualmente è l'unica cosa che conta.