KEAN, DA UN BIANCONERO AD UN ALTRO PER TORNARE DECISIVO IN SERIE A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani pomeriggio allo stadio Artemio Franchi affronterà l'Udinese nell'ultimo match casalingo del 2024. I viola, reduci dal pareggio 1-1 di Guimaraes, in campionato vengono dalla sconfitta per 1-0 subita contro il Bologna. Dopo aver messo in cassaforte l'approdo agli ottavi di finale di Conference League i ragazzi di Palladino vogliono tornare subito a fare tre punti in Serie A. Per riprendere la corsa alle posizioni di vertice della classifica ai gigliati serviranno i gol di Moise Kean. Il centravanti azzurro, trascinatore dei viola in avvio di stagione, in quest'ultimo mese dell'anno sembra avere le polveri bagnate. A dicembre tra tutte le competizioni solo una rete, in Coppa Italia contro l'Empoli, e un rigore sbagliato sempre nel derby di coppa contro gli azzurri.

OBIETTIVO TORNARE AL GOL

L'ex Juventus ha voglia di tornare a segnare per trascinare la Fiorentina in alto in classifica. Un desiderio questo emerso nella sua interezza nelle due sfide contro LASK e Bologna. Un tocco di mano contro gli austriaci e un fuorigioco contro i felsinei però gli hanno impedito di tornare a gioire. L'occasione giusta allora potrebbe essere il match di domani pomeriggio contro l'Udinese. I bianconeri sono una squadra a cui Kean sa come fare male. Nel marzo del 2019 infatti l'ex centravanti della Juventus mise a referto una doppietta nel 4-1 della formazione di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium contro i friulani. Nello score di Kean contro i bianconeri anche un assist, per Dybala, realizzato nel 2022. Un gol contro l'Udinese sarebbe importante anche per arrivare in fiducia alla partita più attesa, sia da Kean che da tutta Firenze.

JUVENTUS NEL MIRINO

Da un bianconero ad un altro, dall'Udinese alla Juventus. Nel mirino di Moise Kean già c'è la sfida alla sua ex squadra. Dopo una stagione, la scorsa, da zero reti, la dirigenza torinese ha deciso di non puntare più sul classe 2000 lasciandolo partire per Firenze a titolo definitivo. In viola Kean sta dimostrando tutto il suo valore, con 13 gol in 20 gare disputate tra tutte le competizioni, e ha riconquistato anche la maglia della nazionale. In questa sua seconda parte di 2024 da favola l'ultima gara dell'anno sarà proprio contro i suoi ex compagni della Juventus. I bianconeri sono avvisati. Anche perché all'ultima ex squadra affrontata in maglia viola, il Verona, il classe 2000 ha rifilato una tripletta.