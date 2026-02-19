Live Jagiellonia-Fiorentina 0-0 al 45': Fabbian a centimetri dal vantaggio viola

Appuntamento fra qualche minuto con la cronaca della ripresa!

Pareggio a reti bianche fino ad ora giusto per quanto visto (poco) in campo. L'unica occasione degna di nota ce l'ha avuta Fabbian allo scadere, dall'altra parte lo Jagiellonia si è mostrata squadra organizzata e con un paio di calciatori in palla.

FINISCE IL PRIMO TEMPO. 0-0 A BIALYSTOK.

46' - FABBIAN VICINO AL PRIMO GOL IN VIOLA! In pieno recupero, la più grossa chance del primo tempo, con cross basso dal fondo di Gosens raccolto da Fabbian, che controlla e spara col destro sul primo palo, Abramowicz si supera deviando in angolo un pallone potente e ben indirizzato. Dal corner (il primo per la Fiorentina) tentativo in anticipo di testa di Gosens ma palla fuori.

45' - Un minuto di recupero. Si giocherà fino al 46'.

43' - Piccoli in ombra, stretto dai due centrali e controllato molto bene in particolare da Pelmard. Il centravanti viola sta cercando di far salire la squadra facendo a sportellate con tutti, ma sta toccando pochi palloni.

40' - Vanoli scatenato in panchina. Dopo un banale errore in impostazione dei suoi, il tecnico della Fiorentina sbotta, si leva il giubbotto e lo lancia a terra, nonostante i -8 gradi di Bialystok.

37' - Primo tiro in porta per la Fiorentina: Mandragora scodella in area con un sinistro a rientrare, classico inserimento di Fabbian che col piattone gira verso lo specchio, tiro lento e centrale bloccato da Abramowicz-

34' - Potenziale mismatch sulla sinistra: Fazzini sembra poter mettere in grande difficoltà Wojtuszek, col terzino di casa che pare avere un passo diverso rispetto al classe 2003 toscano.

32' - Gior palla quasi infinito dello Jaga, interrotto da Mandragora che recupera la sfera e subisce fallo.

30' - Mezz'ora di gioco, ancora nessuna vera occasione né da una parte né dall'altra. Sia Abramowicz che Lezzerini, i due portieri, per adesso spettatori non paganti.

25' - Buona trama offensiva della Fiorentina: Ndour, Fazzini, Mandragora, imbucata per Fabbian che però ritarda al momento di aprire per Harrison, la difesa di casa allontana.

23' - Nonostante il giallo, Fazzini sembra il più in palla. Buon dribbling sulla sinistra e fallo conquistato.

21' - PRIMO GIALLO DELLA PARTITA! Fazzini, che sembrava aver effettuato un contrasto pulito, viene punito invece con l'ammonizione per fallo su Mazurek.

20' - Primo intervento per Lezzerini: su un pallone rimasto nella terra di nessuno in area il numero uno viola esce con coraggio in presa bassa.

18' - Niente di fatto dal calcio d'angolo, corner corto e Fortini che allonatana di nuovo.

17' - Primo corner della partita: lo concede Fortini con un colpo di testa a respingere l'ennesimo cross dello Jagiellonia.

14'- Jagiellonia che continua a fare la partita: stavolta attacca sulla sinistra, traversone di Mazurek a cercare il taglio di Pozo, seguito molto bene da Gosens che respinge il pallone in tuffo di testa.

12' - Tanti falli da parte dei viola. Anche Gosens viene fermato dall'arbitro per un contrasto irregolare.

10' - Sbracciata di Fabbian in attacco e punizione per lo Jagiellonia.

7'- Lo Jagiellonia fa la partita e prova a sfondare a destra, sfiorando la rete su un cross basso di Imaz che viene allungato da Fortini in diagonale, respinta però che genera una carambola finendo addosso a Jozwiak, pallone che schizza fuori ma non di poco.

4'- Prima potenziale azione offensiva dello Jagiellonia: nasce tutto da un pallone perso sulla trequarti da Fabbian, ripartenza dei padroni di casa e cross basso dalla destra di Pozo, Comuzzo spazza.

3' - Terreno non in perfette condizioni e clima ampiamente descritto in questi giorni, freddo secco col termometro che segna -8 gradi.

1' - PARTITI! Comincia Jegiellonia-Fiorentina!

21.00 - Tutto pronto per il calcio d'inizio, batterà la Fiorentina...

20.58 - Squadre in campo, ecco l'inno della Conference!

Calcio d'inizio alle ore 21, quasi tutto pronto per questa prima notte europea del 2026 per la Fiorentina. Su FirenzeViola.it potrete seguire la live testuale dell'incontro, mentre su Radio FirenzeViola ci sarà la radiocronaca dell'incontro a cura del nostro inviato a Bialystok Andrea Giannattasio.

La Fiorentina sfida il freddo e la squadra prima nel campionato polacco: quasi tutto pronto per la sfida che vedrà i viola opporsi allo Jagiellonia di Bialystok, andata dei playoff di Conference League (ritorno fissato per giovedì 26 febbraio alle ore 18.45 al Franchi). Paolo Vanoli ha deciso di risparmiare tanti big (De Gea, Dodo, Solomon e Kean non sono neanche partiti per la trasferta polacca) e propone un undici sperimentale, con tanti Primavera in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali e le scelte che ha fatto Paolo Vanoli: Harrison e Fazzini affiancano Piccoli.

Jagiellonia (4-4-2): Abramowicz; Wdowik, Bernardo Vital, Pelmard, Wojtuszek; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec

A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski

Fiorentina (4-1-4-1): Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini