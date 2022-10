JACK BONAVENTURA È USCITO DAL GUSCIO

Con un solido curriculum, 33 anni all'anagrafe e buona parte della carriera alle spalle, Giacomo Bonaventura è il principale senatore del gruppo viola. E da elemento pensante qual è, non solo in campo, sa far arrivare certi messaggi all'attenzione di tutti anche in una condizione comunicativa stile testuggine come quella che caratterizza il presente della Fiorentina, testimoniata dalla mancata conferenza stampa in presenza di Italiano alla vigilia dell'Inter. Ieri sera, parafrasando uno dei più noti romanzi esistenziali italiani degli ultimi anni e ricollegandoci alla figura del longevo rettile, Jack è uscito dal guscio. Due volte.

In due diverse interviste, ha lanciato messaggi ben poco fraintendibili, ha parlato senza filtri o bisogno di nascondersi e con il dito ben puntato su alcuni temi delicati a tinte viola. La prima stoccata, a DAZN: "Rispetto allo scorso anno ci mancano un po' di gol, la scorsa stagione nel girone d'andata c'era Vlahovic che ne faceva uno a partita. Questo fa la differenza". La scelta di esprimere questo concetto (e di nominare Vlahovic per primo tra i calciatori) proprio nella serata in cui hanno segnato entrambi i numeri nove, messi così in posizione di ricezione soft, fa propendere verso un destinatario unico o quasi: il messaggio è per proprietà e dirigenza. Fa quasi sorridere mettere a paragone questa descrizione e quella del padrone del giocattolo, il presidente Rocco Commisso che scandì la parola "fenomenale" per l'addio al centravanti serbo, e allora capocannoniere della Serie A, nello scorso giugno. Normale che un calciatore guardi prima alle conseguenze sul rettangolo verde.

La seconda stoccata, forse ancor più fragorosa nella forma (è un'intervista ai canali ufficiali del club) e nella sostanza, va a toccare il gioco e l'allenatore Vincenzo Italiano. Del quale e per il quale è fedelissimo e indiscutibile, condizione che fa rapidamente cadere l'idea di una ricerca di rivalse. "Ormai le squadre ci conoscono perché da due anni giochiamo alla stessa maniera, non dobbiamo dare niente per scontato". A fare la differenza è ancora il contesto: dichiarazioni di questo tenore arrivano giusto nella serata in cui il tecnico si è allontanato di più (e più a lungo) dalla sua idea tattica di base, passando al 4-2-3-1 dopo 52' e concludendo la partita con Barak e proprio Bonaventura da mediani. Ruolo in cui l'ex Milan peraltro si è applicato senza colpo ferire e mettendosi a disposizione: nelle sue parole è possibile rintracciare sia il suono della bacchettata che un invito a proseguire sul binario tattico multiplo, non unico, un tema che nelle ultime settimane ha fatto parte eccome del dibattito sulla squadra.

Anche su questo Jack ha messo voce e faccia, uscendo dal comodo guscio di un gruppo che in alcuni suoi esponenti si sente sotto attacco esterno: un veterano comincia a far capire che c'è un motivo se la parola "autocritica" trova una propria collocazione nel vocabolario della lingua italiana.