JACK BIS, Da due anni giochiamo alla stessa maniera

Queste le parole di Giacomo Bonaventura al sito ufficiale al termine della gara contro l'Inter: "Dobbiamo metterci in testa che la serie A è difficilissima. Quando giochi fuori casa, contro qualsiasi squadra, è difficile fare punti. In casa pure, sono tutte organizzate e cercano di metterci in difficoltà. Ormai le squadre di conoscono perché da due anni giochiamo alla stessa maniera, non dobbiamo dare niente di scontato e dobbiamo capire che è difficile fare punti. Per fare questo dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo commettere pochi errori, commettere pochi errori in campo e lavorare duro durante la settimana".