ITALIANO E L'IDEA PROVEDEL: UNA CLAUSOLA PUÒ METTERSI DI TRAVERSO

Gli occhi della Fiorentina sullo Spezia. Oltre all'interesse per l'attaccante franco-angolano la dirigenza viola starebbe seguendo anche il portiere della squadra ligure Ivan Provedel. Una richiesta che, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, partirebbe proprio da Vincenzo Italiano in persona. Il tecnico, infatti, stravede per il portiere friulano e fu proprio lui che nell'ottobre del 2020 chiese al club ligure di acquistarlo a titolo definitivo dall'Empoli.

Una trattativa, però, tutt'altro che facile. Lo Spezia è impossibilitato a operare in entrata sul calciomercato fino al 31 gennaio 2022. Proprio per questo le possibilità che qualche giocatore lasci gli spezzini, già durante questo mercato di riparazione, sono molto difficili. Discorso quindi, per il momento, rimandato al prossimo giugno, mese in cui scadrà il contratto del classe '94.

La società bianconera, come appreso da FirenzeViola.it, possiede un'opzione di rinnovo annuale, fino a giugno 2023, che però ha costi molto importanti. Se lo Spezia quest'anno dovesse retrocedere in Serie B, sarebbe assai difficile esercitare tale opzione, ma qualora la squadra di Thiago Motta si salvasse il rinnovo di Provedel sarebbe praticamente automatico. A quel punto la Fiorentina sarebbe costretta non più a trattare con il giocatore ma con il club per acquistarne il cartellino.

Intanto il futuro del portiere viola Dragowski è sempre più in bilico. Sul polacco ci sono tante squadre, tra cui soprattutto il Napoli. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2023 e non sembrano esserci grandi margini per il rinnovo. Anche al secondo portiere, Terracciano, il contratto scadrà nello stesso momento e proprio per questo è molto probabile una possibile rivoluzione nella porta viola questa estate. La possibilità di vedere Provedel a Firenze il prossimo giugno, quindi, dipenderà tanto dalle scelte che vorrà prendere la società gigliata ma anche dalle prestazioni dello Spezia.