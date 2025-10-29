Inter-Fiorentina 0-0, si va all'intervallo: la Viola resiste ai nerazzurri
21:33 - Duplice fischio a San Siro: finisce il primo tempo sullo 0-0.
45' - Ripartenza della Fiorentina che spreca una buona occasione con Ndour, che allarga per Sohm anziché servrire Kean.
42' - Fase confusionaria della partita, diversi errori di entrambe le formazioni.
38' - Va via Kean a due uomini sulla destra e prova la ripartenza, stroncata sul nascere da Bastoni con un fallo.
36' - Grande riflesso di De Gea su Dimarco! È ancora lo spagnolo a salvare i viola, con una buona respinta coi piedi su tentativo al volo dell'esterno sinistro nerazzurro.
34' - Ghiotta azione svanita dopo una bella giocata di Sohm. L'ex Parma viene via benissimo dal pressing sulla destra e si apre il campo, ma sbaglia un filtrante decisivo con cui poteva far correre Gosens.
30' - C'è un duplice fallo ai danni della Fiorentina sulla fascia sinistra, uno subito da Mandragora e uno da Viti. I viola ripartono però da una rimessa laterale.
26' - De Gea salva su Bastoni! Comuzzo sbaglia un'uscita da dietro e il centrale dell'Inter penetra in area palla al piede: a dirgli di no è il portiere viola, che tiene in vita lo 0-0.
24' - Guadagna furbescamente fallo Sohm, al limite dell'area viola dopo l'ennesimo assedio dell'Inter. La Fiorentina, per ora, si salva.
20' - Angolo mal gestito dalla Fiorentina dalla sinistra: Mandragora dialoga con Gudmundsson, poi mette in mezzo malissimo.
18' - Occasione Fiorentina! Ndour viene servito bene in profondità sulla sinistra e prova a servire Kean tutto solo in area, ma il classe 2004 sbaglia il passaggio e vanifica tutto.
16' - Manovra l'Inter, con la palla che finisce in aria dopo un lancio lungo. Dodo appoggia di testa a De Gea.
12' - Contatto in scivolata tra Gudmundsson e Lautaro, il capitano nerazzurro rimane a terra qualche secondo. Poi il gioco riprende.
10' - Angolo per l'Inter scodellato in area. Svetta Lautaro, ma mette alto.
8' - Otto minuti di monologo nerazzurro, la Fiorentina non riesce a gestire la palla.
5' - Si prende un lieve rischio Gudmundsson, con una spinta a due mani su Lautaro in area di rigore. Ma il contatto è leggero.
4' - Comincia subito forte l'Inter, già riversata in avanti.
1' - Partiti! Via ad Inter-Fiorentina!
20:45 - Ultimi convenevoli a San Siro, squadre che si predispongono sul terreno di gioco. Inter in tenuta nerazzurra, Fiorentina con la casacca bianca.
20:40 - A breve le squadre usciranno dal tunnel degli spogliatoi. Intanto, queste le formazioni ufficiali:
Inter (3-5-2): Sommer, AKanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu
A disp. Callagaris, Taho, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Mosconi, Alexiou, Lavelli
Fiorentina (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore Pioli
A disp. Lezzerini, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli
Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Fiorentina, gara valida per la nona giornata di campionato e in programma alle 20:45 al Giuseppe Meazza di Milano. La squadra di Pioli insegue ancora la prima vittoria in Serie A, quella di Chivu cerca il riscatto dopo la sconfitta di Napoli nell'ultimo weekend. Su FirenzeViola.it la diretta testuale con tanto di aggiornamenti e notizie, su Radio FirenzeViola la radiocronaca del match.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati