IND.FV, VERTICE DI MERCATO IN ATTO: OGGI PRADÈ FIRMA?

Vertice di mercato in casa Fiorentina, a pochi giorni dalla salvezza matematica in campionato: dal pomeriggio di oggi presso l’hotel di Piazza Ognissanti dove alloggia il presidente viola Commisso sta andando in scena un meeting tra il patron, il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradè. Ancora top secret gli argomenti che sono stati presi in esame, ma non è escluso che si stia parlando anche del rinnovo di contratto del direttore sportivo, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ma potrebbe essere riconfermato.

Per ciò che riguarda il tema allenatore, Gattuso resta in pole position ma non è escluso che la Fiorentina possa valutare un piano B qualora il tecnico del Napoli non accettasse. L'allenatore infatti, cercato anche da altre società in Italia (Lazio in primis) ancora non ha sciolto le sue riserve, anche se ha dato una prima apertura all'opzione Fiorentina.