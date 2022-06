IL TRAGUARDO ALL’ORIZZONTE

Un lungo pomeriggio, speso sul doppio binario del tecnico e probabilmente anche dell’attaccante. Perchè in effetti la presenza in città del procuratore di Vincenzo Italiano, ma anche di Luka Jovic, non poteva non favorire un lungo dialogo. Da un lato gli ultimi dettagli prima che arrivi la firma dell’allenatore, attesa per oggi, dall’altra una trattativa con il Real Madrid che dopo un avvio spedito adesso deve affrontare lo scoglio (non indifferente) dell’ingaggio.

Così se oggi è lecito attendersi l’annuncio del rinnovo del tecnico, e la chiusura di un capitolo che si è protratto probabilmente per troppo tempo, è nei prossimi giorni che il mercato viola entrerà nel vivo, come del resto conferma l’uscita allo scoperto sul fronte Mandragora. Il centrocampista del Torino è nel mirino dei viola da tempo, nel gennaio 2021 Prandelli era convinto che l’avrebbe allenato, adesso sembra che l’inseguimento possa concludersi un po’ com’era avvenuto con lo stesso Torreira la scorsa estate.

Ma anche per il ruolo di portiere le quotazioni in rialzo restano quelle di Milinkovic Savic che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con Cragno destinato al Monza lo stesso Italiano sarebbe pronto a lavorare sul numero uno granata, ferma restando la presenza di Terracciano che sulla carta dovrebbe comunque partire titolare. Un lavoro soltanto all’inizio, su un mercato dove la Fiorentina ha voglia di scalare marcia una volta ufficializzato il rinnovo di Italiano.