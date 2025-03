FirenzeViola Il punto sui prestiti di Barak e Brekalo: con il Kasimpasa ok, possono portare 9 milioni

Dopo un'intera estate sulla soglia della cessione, Barak e Brekalo in questa stagione hanno trovato occupazione in Turchia al Kasimpasa. La squadra turca sta disputando un campionato normale, di metà classifica ed entrambi in calciatori non stanno demeritando. Stanno giocando con una discreta continuità e hanno disputato una ventina di presenze dove Brekalo ha raccolto 4 gol e 2 assist, mentre Barak solo 2 reti. Entrambi i calciatori nello scorso settembre hanno lasciato la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, di conseguenza spetterà al Kasimpasa decidere a fine stagione se riscattare o meno i due calciatori, che nel caso in cui non avessero convinto la società turca, farebbero ritorno a Firenze.

Questo perché i contratti che legano Barak e Brekalo alla Fiorentina scadono per entrambi il 30 giugno 2026. In caso contrario questi due prestiti potrebbero portare nelle casse viola 9 milioni di euro complessivi (6 dal centrocampista ceco, 3 dall’esterno croato). Ovviamente la speranza della Fiorentina, considerati anche i vari giocatori in prestito con diritto/obbligo di riscatto acquistati nella scorsa sessione di mercato estiva, è che il Kasimpasa decida di riscattare sia Brekalo che Barak. In modo tale da poter arricchire il tesoretto che servirà alla società viola per acquistare i più indiziati a rimanere come Fagioli, Gudmundsson, Cataldi e Gosens e decidere eventualmente il da farsi sul resto.