IL NO (MOMENTANEO) AGLI USA, GLI INTERESSI DALLA A E LA FRANCIA: LA SITUAZIONE IKONÉ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Riccardo dalla belle ciglia, o meglio "Jorko" dalle belle ciglia: tutti lo vogliono e nessun se lo piglia. Potremmo citare un noto detto vernacolare per raccontare la situazione di Jonathan Ikoné alla Fiorentina a 18 giorni dalla chiusura del calciomercato. Ogni giorno esce un interesse o una voce che riguarda l'ex Lille che la Fiorentina ha messo sul mercato senza però aver trovato ancora una soluzione. Probabile a questo punto che il classe '98 possa aspettare gli ultimi giorni di mercato per capire se lascerà davvero Firenze, cosa che comunque non è così scontata. Lui non ha fretta, anche perché nello spogliatoio si trova bene e ha un contratto importante che difficilmente potrebbe trovare altrove. Dopo due anni e mezzo il suo percorso alla Fiorentina sembra arrivato al capolinea ma non è così semplice trovare la soluzione.

Primo no ai Chicago Fire

L'offerta più interessante arrivata sui tavoli del club e del giocatore aveva il francobollo statunitense ed è proveniente dai Chicago Fire in vista dell'inizio della stagione in MLS previsto per marzo: un'offerta importante per la Fiorentina, che avrebbe già informalmente accettato l'opzione, e per il calciatore che invece per ora fa muro proprio perché preferirebbe una soluzione europea. Impossibile sapere se la pista che porta a Chicago è definitivamente chiusa ma per ora la trattativa non decolla e le parti stanno continuando a guardarsi intorno.

Gli interessi dalla Serie A

E mentre in Francia c'è un primo interesse da parte del Paris FC, club che vede tra le proprie fila anche una vecchia conoscenza viola come Maxime Lopez, in Serie A qualche squadra ha preso le prime informazioni: il Bologna di Italiano, ma anche e soprattutto il Torino e il Como pigliatutto. Niente di concreto ancora sul tavolo del giocatore che comunque ha la fiducia di Palladino che anche a Monza lo ha messo in campo nei minuti finali e in stagione gli ha già concesso circa 1000 minuti. Jorko insomma deve ancora trovare una nuova casa: per ora resta a Firenze così come gli altri giocatori in uscita.