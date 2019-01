IL MESSAGGIO DI ADV

Ha preso la scena e le prime pagine dei giornali sulla Fiorentina di oggi, la presenza di Andrea Della Valle al Centro Sportivo 'Davide Astori' ieri pomeriggio. Fatto inusuale, dal momento che ADV da inizio anno aveva spesso fatto presenza ai 'Campini'. Questa volta però sembra essere stato diverso. Perché i messaggi dati dal patron alla squadra e all'ambiente potrebbero costituire un primo punto d'inizio per un possibile riallaccio dei rapporti con i tifosi. O perlomeno con chi ancora vuole farlo.

Con la Sampdoria sullo sfondo, il messaggio lanciato da Andrea Della Valle è parso piuttosto chiaro: ci vuole unità, in squadra come in società e come pure nell'ambiente. Anche per questo è andato in scena il summit di mercato con Salica - presente al Centro Sportivo - e con Corvino, in linea da Milano dove il dg si trova per completare il mercato della Fiorentina, adesso incentrato sulle uscite. Il patron ha fatto sapere di avere intenzione di rispondere affermativo alla richiesta di incontro formulata dall'Associazione Centro Coordinamento Viola Club (leggi qui).

Vedremo se il messaggio lanciato dal patron avrà il suo effetto, sia sulla squadra che soprattutto sull'ambiente. L'incontro con l'ACCVC, se avverrà, sarà davvero un primo mattone sul quale costruire il futuro della Viola. Con la squadra che deve restare concentrata sul campionato: un passo falso contro la Sampdoria potrebbe essere fatale.