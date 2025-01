IL MERCATO PASSA DAL CENTROCAMPO: TORNA DI MODA IL NOME DI FAZZINI

FirenzeViola.it

La Fiorentina sta navigando in acque agitate sul mercato di gennaio, con il centrocampo che è diventato il reparto fondamentale da rinforzare. Nella giornata odierna l’attenzione si è spostata sul centrocampista Jacopo Fazzini, che potrebbe essere il prossimo obiettivo di mercato dei viola. Tuttavia, nelle ultime settimane si è parlato anche di altre due piste che portano ai nomi di Cher Ndour del PSG e Bryan Cristante della Roma.

Torna di moda il nome di Fazzini

Ecco che nella giornata odierna è tornato di moda il nome di Jacopo Fazzini. Saltato il suo passaggio alla Lazio, la Fiorentina ha provato a chiedere informazioni all'Empoli con cui i dialoghi rimangono costanti, anche per una possibile cessione di Kouame in azzurro. Niente di concreto ancora, ma la dirigenza viola starebbe accarezzando l'ipotesi di prendere il talento classe 2003 in prestito con obbligo di riscatto.

Raffreddata la pista Cher Ndour: il PSG chiede troppo

Nelle ultime settimane si era parlato anche di un interessamento viola per Cher Ndour, ma le richieste economiche del Paris Saint-Germain stanno complicando la situazione. Il club parigino avrebbe chiesto ben 8 milioni di euro, oltre al 40% della futura rivendita. Una cifra che la Fiorentina al momento giudica troppo elevata, tanto che la pista si è raffreddata molto nelle ultime ore, con il club viola che sta cercando soluzioni alternative sul mercato.

Cristante possibile opzione last-minute

L'ultimo nome per il centrocampo viola al momento è quello di Bryan Cristante, che con Ranieri non sta trovando lo spazio desiderato. Il calciatore, pur essendo un veterano in casa giallorossa, non è considerato intoccabile, anche alla luce di un contratto piuttosto oneroso. La sua esperienza potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il centrocampo della Fiorentina, che sta cercando un giocatore di qualità e leadership. A dieci giorni dalla fine del mercato la società viola si trova quindi di fronte a diverse opzioni per rinforzare il proprio centrocampo, ma dovrà fare attenzione alle varie dinamiche di mercato, soprattutto in un gennaio che si sta rivelando più complicato del previsto.