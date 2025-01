IL MERCATO DELLA DIFESA, DOVE TUTTO PUO' ANCORA ACCADERE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’altra ripartenza, certificata da una cena di squadra allargata a chi era rimasto fuori contro il Torino mentre i contatti sul mercato oltre a intensificarsi si fanno sempre più frenetici. Con la trasferta di Roma all’orizzonte in casa viola ogni scenario si fa possibile, dal rientro in gruppo di Biraghi fino alla partenza di chi, come Valentini, è appena arrivato. Anche questo è il mercato di gennaio, uno scenario in cui sarà bene non dare assolutamente niente per scontato.

Il gruppo al completo a cena

E se aveva fatto discutere, almeno tra i tifosi, la presenza di Biraghi in tribuna autorità in occasione della sfida con il Torino, il rientro del capitano nel gruppo che Palladino ha portato a cena, unito a quello di Ikonè, sembra preludere persino a nuovi scenari di mercato, anche perché momentaneamente non sarebbero arrivate proposte concrete per il terzino sinistro. Mentre il francese attende di capire se e quando si concretizzerà un’offerta a titolo definitivo (per via dell’impossibilità viola di effettuare nuovi prestiti) il futuro di Biraghi resta un’incognita, ulteriore interrogativo su un futuro difensivo tutto da disegnare.

Valentini di passaggio

Che in difesa molto possa ancora cambiare, sul mercato ma anche in termini di modulo, è d’altronde un’ipotesi che sta prendendo corpo dopo che il nome di Pablo Marì è tornato d’attualità. Se Moreno è diventato in fretta un nome spendibile per la sostituzione di Kayode nel ruolo di prima alternativa a Dodò sulla corsia destra l’altro argentino viola adesso è tornato in ballo sull’asse Firenze-Monza, con l’ipotesi di uno sblocco per il centrale spagnolo in scadenza con i brianzoli che sta tornando concreta.

Pressing Napoli su Pongracic

Ancora più intricato lo scenario che si sta creando intorno a Pongracic. Il croato, per qualcuno destinato a esser finalmente titolare a Roma contro la Lazio dopo mesi di assenza dal gruppo dei titolari, sarebbe finito nel mirino di Antonio Conte dopo tutte le difficoltà per il bianconero Danilo, tanto che i sondaggi del Napoli in direzione Firenze si sarebbero fatti sempre più pressanti. La Fiorentina per il momento sembra fare muro, che si tratti di una cessione temporanea o definitiva, ma nel mercato, in questo mercato, guai a pretendere certezze. Perché nel corso dei prossimi 10 giorni qualsiasi cosa può ancora accadere.