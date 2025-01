IKONÉ E QUELLA LUNGA LISTA DI NO CHE LO SPINGONO A RESTARE IN ITALIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nonostante le difficoltà e la classifica impongono massima concentrazione sul campionato, in casa Fiorentina c’è sempre un pensiero rivolto al mercato, in particolare ad alcune uscite che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Da monitorare, a tal proposito, Jonathan Ikoné, assente dai convocati nell’ultimo match pareggiato al Franchi contro il Torino e indiziato numero uno - tra i giocatori offensivi - a lasciare il Viola Park già nel corso di questa sessione invernale. Le offerte non gli mancano, il problema sta piuttosto nel trovare la sistemazione gradita al giocatore stesso, il quale sembra rigettare qualsiasi proposta.

Piste estere rifiutate

Dalla Francia, alla Turchia, fino alle mete oltreoceano della MLS. Il mercato sembrava aver fornito diverse soluzioni per Ikoné ma, come detto, per il momento sono state tutte rispedite al mittente. La pista Chicago Fire può dirsi sostanzialmente chiusa, visto che la squadra dell’Illinois ha acquistato in rapida successione il connazionale ex compagno ai tempi del Lille Jonathan Bamba e l’italiano Claudio Cassano dal Cittadella. Due esterni che approderanno nel campionato Americano e che chiudono, di fatto, la porta a Ikoné. Non ancora chiuse, ma sul viale del tramonto, anche le soluzioni Trabzonspor e Paris FC. Quest’ultima, nonostante militi in Ligue 2 (la Serie B Francese) è recentemente stata acquisita dal gruppo Red Bull e promette di portare avanti un progetto ambizioso che mira a far concorrenza addirittura al Paris Saint-Germain. Inoltre a Parigi ritroverebbe anche l’amico Maxime Lopez. Il centrocampista ha ammesso di non averci parlato ma che sarebbe il “benvenuto” in squadra. Ricordiamo come i due fossero molto legati alla Fiorentina, soliti andare agli allenamenti sempre insieme a bordo dell'auto dell'ex Lille dove ascoltavano un'inconfondibile musica hip hop francese. Tuttavia, nei giorni scorsi il presidente dei transalpini Marc Ferracci ha detto in maniera piuttosto netta: “Non so se ha voglia di venire”. Chissà che da qui ad una settimana non possa cambiare idea.

Le richieste in Italia

Restano in piedi alcune soluzioni italiane, in particolare modo quelle legate al Bologna e, come riportato ieri sera da Sky Sport, e al Torino. La squadra di Vincenzo Italiano per il prossimo mese dovrà fare i conti con il ko di Orsolini e, vista anche l’uscita di Karlsson (andato in prestito al Lecce), si è fatta impellente la ricerca di un esterno, con Italiano che avrebbe fatto proprio il nome di Ikoné alla dirigenza felsinea. È notizia di ieri sera, infine, che sul classe ’98 sarebbe finito anche il mirino del ds del Torino Davide Vagnati, ancora alla ricerca di giocatori offensivi da mettere a disposizione di Vanoli per la seconda parte di stagione. I granata sembrerebbero in pressing sul francese ma va trovata anche l’intesa con la Fiorentina, la quale vorrebbe provare a monetizzare il più possibile con una cessione a titolo definitivo che possa andare a finanziare l’eventuale sostituto.