IGOR NON SI FERMA MAI. DAL 1' DOMENICA? DIPENDE...

Dopo l'infortunio rimediato contro la Roma, qualcuno aveva già battezzato la fine della sua stagione. Eppure Igor è tornato a pieno regime in un tempo relativamente breve, se si pensa all’entità del danno: una lesione traumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata ad una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Già dalla lunghezza della definizione c’era da temere il peggio, ma il brasiliano non si è dato per vinto. Ha ricominciato gradualmente a lavorare con apposite sessioni di recupero fino a tornare completamente a disposizione dopo circa un mese e mezzo. Ed è facile capire quanto la sua dedizione nei confronti dell’allenamento sia ferrea: è sufficiente controllare saltuariamente i suoi profili social per scorrere storie che lo ritraggono impegnato a correre sul tapis roulant anche dopo una sessione di allenamento al centro sportivo Davide Astori. Insomma, Igor non si ferma mai.

E pensare che in viola ha esordito proprio contro la Juventus, in una partita persa 3-0 in cui riuscì a contenere, nei suoi limiti, Cristiano Ronaldo. Fu la sua prima gara con il giglio al petto, subito da titolare. Domenica, forse, avrà la chance di ripartire dal 1’ dopo essere entrato a gara in corso col Verona. Potrà di nuovo difendere Dragowski e compagni dalle insidie bianconere. Tuttavia, ancora non è certa la sua presenza. Occorre capire che cosa Iachini intenda fare con Biraghi: il terzino sinistro ex Inter nelle ultime gare non ha brillato e potrebbe così far posto all’ex Spal. Il ballottaggio è aperto e c’è un aspetto da considerare. Igor, di fatto, è forse uno dei pochi giocatori che non ha mai deluso più di tanto nel corso di questi due difficili anni vissuti dalla Fiorentina, anzi. Tra varie insicurezze, rientra tra gli uomini che, insieme a Martinez Quarta, potrebbero andare a comporre la retroguardia del futuro, dal momento che Pezzella e Milenkovic sono dati per partenti. L’avventura in viola del brasiliano è destinata a ripartire, se non domenica, nelle gare a venire, anche se si può tranquillamente asserire che non si sia mai fermata.