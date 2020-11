IACHINI, LA PANCHINA BALLA: IN ATTESA DI COMMISSO DAGLI USA

L'indomani della partita contro il Parma non sembra poi così diverso dagli altri. Regna sovrana la delusione ma, come accaduto spesso ultimamente, anche l'incertezza: quella relativa al futuro della panchina viola. Se infatti dalla gara di ieri la società di viale Manfredo Fanti avrebbe preteso risposte, non si può dire che le medesime siano giunte. Il pareggio per 0-0 contro un avversario - con il dovuto rispetto per i ducali - comunque abbordabile non soddisfa di certo, soprattutto alla luce dello scarso agonismo messo in campo dalla squadra. Insomma, niente di nuovo, o quasi, sotto il sole.

Seguiranno ore molto calde, in quanto nella giornata di oggi il presidente Rocco Commisso, al quale solo spetterà l'ultima parola, si confronterà per via telematica con Beppe Iachini. Ma non prima dell'ora di pranzo e cioè quando avrà inizio la domenica negli USA, considerando che, per il fuso orario, oltreoceano non è ancora l'alba. Tra le ipotesi ventilate c'è pure quella secondo cui sarebbe tuttora in gioco una clamorosa conferma del tecnico marchigiano, sebbene a quanto risulta a noi resti molto più probabile, se non addirittura già deciso, l'esonero. Stay tuned.