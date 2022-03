I VIOLA, L'EUROPA E UNA COPPA CHE DA IERI FA MENO PAURA

L’appetito vien mangiando, ma è chiaro che l’antipasto di ieri sera all’Allianz Stadium non può che aver dato ancora più sapore al mese che la Fiorentina è pronta a vivere da qui a metà aprile, quando è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Certo, prima del secondo confronto con i bianconeri c’è ancora uno spicchio quanto mai importante di Serie A da vivere eppure non pensiamo di essere certo profeti se ipotizziamo che solo poche ore fa, dopo il tris rifilato dal Villarreal alla Vecchia Signora, la testa dei tifosi viola sia volata al return-match di Coppa, in programma il 19 o il 20 aprile. Della serie: le imprese in trasferta sono possibili. E per una volta, forse, la regola del gol in trasferta che nel trofeo nazionale almeno per quest’anno è rimasta avvantaggia la squadra di Italiano, che vincendo a Torino con qualsiasi punteggio (che non sia lo 0-1, che porterebbe il doppio confronto ai supplementari) si qualificherebbe alla finale.

Prima però della gara di Coppa con la Juventus dell'ex Vlahovic (che dopo le fanfare degli ultimi mesi è rimasto al palo), la Fiorentina si giocherà le sue chances di entrare in Europa attraverso il campionato e le sfide in programma tra sabato e metà del mese prossimo non sono certo banali. Saranno in tutto quattro così suddivise: due trasferte (contro altrettante pretendenti allo scudetto, ovvero Inter e Napoli), un derby (quello con l’Empoli, che già all’andata ha avuto un epilogo a dir poco sorprendente e dunque non sarà certo una gara da sottovalutare, anche se gli azzurri non vincono una partita ormai dal 12 dicembre scorso) più l’impegno casalingo contro il Venezia, squadra capace già a ottobre di annichilire i viola in laguna e adesso alla ricerca di disperati punti salvezza. Non un percorso facile sulla carta, dunque, dal quale la Fiorentina non dovrà certo distogliere la sua attenzione pensando solo alla semifinale di Coppa. Che tuttavia, da ieri sera, fa un po’ meno paura…