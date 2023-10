FAST FAST FAST, I GOL VIOLA I PIÙ VELOCI IN EUROPA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina formato "fast fast fast" come piace al presidente Rocco Commisso (e non solo): è suo infatti l'approccio alle partite in termini di gol che per ora le vale lo scettro in Europa. Ieri sera la Fiorentina ha chiuso in bellezza anche la ripresa con la rete di Nzola, ma i due gol segnati (Nico e autogol) nei primi 45 minuti fanno distinguere la squadra viola a livello europeo. E' infatti quella che ha segnato più gol (11) nel corso del 1° tempo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, di cui 4 da Nico.

Il rovescio della medaglia è forse una ripresa in cui sono stati buttati al vento punti importanti per la classifica, con i quali sarebbe prima in classifica. Milan e Inter viaggiano infatti a braccetto a +4 proprio dalle terze (tra cui la Fiorentina), gap che sarebbe esattamente colmato dai 4 lasciati appunto per colpa delle rimonte subite da Lecce e Frosinone. Ma rimpianti a parte, il bicchiere mezzo pieno (ma anche pieno per trequarti a dire il vero) è la partenza sprint viola e un gol "fast fast fast" che cerca di mettere subito in discesa le partite, fin dalla prima partita di campionato.

A Genova fu infatti Biraghi ad andare in gol già al 5' seguito da Bonaventura all'11'. Sempre nel primo tempo, al 40', andò a segno anche Gonzalez. Nel 4-1 segnarono anche Mandragora e Biraschi nella ripresa, ma prima del 60'. Con il Lecce Gonzalez ha timbrato il cartellino al 3' poi Duncan ha raddoppiato al 25', doppio vantaggio vanificato poi da Rafia e Krstovic al 49' e 76'. Dopo il 4-0 subito a Milano dall'Inter, la Fiorentina ha affrontato l'Atalanta e dopo il gol al 20' di Koopmeiners i viola hanno ribaltato le sorti proprio nei primi 45 minuti: al 35' Bonaventura e al 45' Quarta siglarono il momentaneo 2-1. Il finale di 3-2 è completato dal pari di Lookman e il nuovo vantaggio viola di Kouame nella ripresa.

La trasferta ad Udine è stata aperta dal gol di Lucas Quarta al 32', mentre il raddoppio è arrivato nel recupero della gara ad opera di Bonaventura. A Frosinone Nico ha sbloccato la gara al 19' mentre nella ripresa è arrivato il pari di Soulè. Infine nella gara di ieri contro il Cagliari, Gonzalez ha sbloccato al 3' con il secondo gol viola arrivato al 21, pur fatto da un avversario. Al 94' come detto Nzola ha chiuso i conti.