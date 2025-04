FirenzeViola Gudmundsson, nuova occasione dopo il cambio della discordia e le parole di Commisso sul futuro

Dalla faccia arrabbiata di sette giorni fa a Milano ad una nuova occasione: Albert Gudmundsson, rimasto in panchina contro il Celje, ritroverà (o almeno dovrebbe) ritrovare una maglia da titolare contro il Parma. Raffaele Palladino dove aver fatto ruotare la coppia d'attacco in Conference mettendo in campo Zaniolo e Beltran, in campionato punterà di nuovo sui suoi titolari Kean che con il Celje è entrato nei minuti finali e Gudmundsson.

Il cambio non gradito

Questi ultimi due sono stati un punto di forza delle ultime brillanti vittorie ma Gudmundsson, che a San Siro è stato sostituito al 59', non sembra aver gradito il cambio. Un cambio quasi automatico, al quale Palladino poche volte ha rinunciato per dare spazio a Beltran. La faccia scura dell'islandese ha fatto parlare, anche perché con la sua interpretazione del ruolo aveva messo in difficoltà il Milan al quale non aveva dato riferimenti ed aveva prodotto il primo gol (autogol del difensore rossonero Thiaw) ubriacando la retroguardia avversaria. Il cambio insomma non era stato apprezzato ma Palladino aveva archiviato il caso come a sottolineare che meglio avere giocatori che vogliono restare sempre in campo ma lasciandosi la libertà di fare cambi "per avere forze fresche in campo".

Le parole di Rocco e il riscatto

Ieri il presidente Rocco Commisso alla Rai ha avuto modo di parlare, tra le altre cose, del possibile riscatto di Gudmundsson dal Genoa, che ne detiene ancora il cartellino: "Lui ha una situazione in Islanda particolare a livello giudiziario. Ma speriamo che lo possiamo tenere". Il 15 giugno in effetti è una data che farà da spartiacque per Gudmundsson ma se la sentenza dovesse slittare a dopo l'estate la Fiorentina si è cautelata, prima eliminando l'obbligo poi preparandosi ad una nuova trattativa; al momneto il riscatto è di 17 milioni, oltre al prestito oneroso.

Rassicurazioni nonostante il processo

Pradè mesi fa rassicurò: "Tutto è in base a quando esce la sentenza: se esce prima del 15 giugno sappiamo già come operare, sennò comunque col Genoa abbiamo un ottimo rapporto e proveremo a ricreare questa operazione. Abbiamo studiato tutto". Parole che fanno capire come la Fiorentina voglia comunque tenere Gudmundsson che con i suoi 8 gol fatti in 1.191 minuti giocati ha convinto tutti, Palladino compreso nonostante i numerosi cambi.