GUDMUNDSSON E QUEL RISCATTO A CONDIZIONI: I DUBBI SULL'ISLANDESE

Dopo la trasferta di Monza, Daniele Pradè ha parlato di "mal di pancia" diffusi all'interno dello spogliatoio. Non è dato sapere a chi si riferisse il direttore sportivo viola, e anzi la Fiorentina ha fatto filtrare che si è trattato di una reprimenda generale e non individuale. Tuttavia è innegabile che al 15 gennaio ci si aspettasse di più da Albert Gudmundsson, il naturale successore di Nicolas Gonzalez e quindi colui che sulla carta avrebbe dovuto far dimenticare la cessione dell'argentino alla Juventus.

Gud e quei 28,5 milioni di dubbi

Il punto è che la Fiorentina ha fatto all-in su un calciatore che finora ha segnato appena 3 gol (l'ultimo più di un mese fa). I viola lo avevano messo nel mirino a gennaio dell'anno scorso, quando il Genoa pretese una cifra fuori budget per quella sessione di mercato. Allora la dirigenza ci ha riprovato in estate, affondando il colpo per 8 milioni di prestito oneroso, 17 milioni di obbligo condizionato e 3,5 milioni di bonus. Che a questo punto potrebbero essere molto più complicati da raggiungere.

La situazione psicologica del ragazzo

Partendo dal presupposto che l'obbligo di riscatto, in quanto condizionato, potrebbe anche non verificarsi, l'entourage di Gudmundsson fa sapere che il ragazzo si trova benissimo a Firenze e che non registra alcun problema di sorta. Può darsi che debba ritrovare smalto dopo gli ennesimi problemi fisici (dai quali comunque è uscito il 4 dicembre), o che la grana giudiziaria gli provochi qualche malumore. Sta di fatto che la Fiorentina deve ritrovarlo al più presto, perché il contesto attuale sfiora l'assurdo.