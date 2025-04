Gudmundsson e due sole partite da 90': il riscatto è ancora in ballo

Albert Gudmundsson è ancora un oggetto misterioso nella galassia Fiorentina. Non tanto perché non abbia ricevuto l'affetto e l'amore dei tifosi, e neanche perché abbia fatto così male nonostante una stagione travagliata, quanto piuttosto perché, a poco più di un mese dalla fine della stagione, non si capisce ancora che ruolo abbia dal punto di vista carismatico in questa squadra. Palladino sta offrendo una gestione conservativa del talento islandese, sostituendolo ogni volta che può e non schierandolo quando non necessario - vedi Celje. Però qualche dubbio sul feeling tra allenatore e giocatore sta nascendo perché se è vero che sono 26 partite stagionali per un giocatore che ne ha dovute saltare diverse per infortunio, è altrettanto vero che Gudmundsson ha giocato due sole partite per intero, un mese fa a Napoli e in casa contro il Genoa. Decisamente troppo poco per chi era arrivato a Firenze con l'ambizione di diventare il nuovo leader tecnico della Fiorentina.

I numeri dell'islandese in maglia viola

I numeri di gol e assist non sono affatto male per Gudmundsson che però nelle ultime partite sta un po' sciupando la media incredibile di gol per minuti giocati. Siamo a 8 reti segnate tra campionato e coppa in 1266 minuti, in pratica un gol ogni 160 minuti. Una media scesa nell'ultimo mese, visto che la rete segnata contro la Juventus un mese fa esatto resta l'ultimo timbro dell'islandese in maglia viola. A questi numeri va aggiunto anche un assist in Serie A, quello che ha propiziato l'autogol di Thiaw contro il Milan. In ogni caso, non sono i numeri a preoccupare ma la mancanza di continuità nella fiducia di Palladino che anche contro il Parma, nonostante una partita da vincere, ha scelto di sostituirlo negli ultimi venti minuti facendo entrare Beltran.

Il riscatto è ancora da conquistare

Come fatto intendere anche da Commisso nelle sue parole alla Rai, il riscatto di Albert Gudmundsson è tutto da valutare. Perché la cifra pattuita la scorsa estate tra Genoa e Fiorentina è di tutto rispetto (quasi 20 milioni considerando i bonus e gli 8 milioni già versati per il prestito) ma anche perché il processo in corso in Islanda lascia tranquilli ma fino a un certo punto, soprattutto quando sono in ballo queste cifre. È evidente che tutti sperano che questo ultimo mese di stagione possa dirimere ogni dubbio sulla questione Gudmundsson, ma il primo a doversene convincere è Palladino.

Minutaggio di Gudmundsson quando a disposizione.

Conference

Lask: 29'

Vitoria Guimaraes: 57'

Panathinaikos: 14' e 60'

Serie A

Lazio: 45' e 77'

Empoli: 71'

Milan: 77' e 59'

Lecce: 9' e 2'

Cagliari: 23'

Bologna: 58'

Udinese: 28'

Juventus: 59' e 79'

Monza: 45'

Torino: 76'

Genoa: 90'

Inter: 0' e 10'

Como: 19'

Napoli: 0' e 90'

Atalanta: 67'

Parma: 75'