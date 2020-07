GOL E TEMPERAMENTO: MANDZUKIC HA CIÒ CHE MANCA ALLA FIORENTINA

La Fiorentina è interessata a Mario Mandzukic. L'ex attaccante della Juventus è nel mirino non solo dei viola, ma di tante formazione che, in Italia, hanno bisogno di un centravanti di esperienza, carattere e caratura internazionale. Risolto il contratto con l'Al Duhail, l'ex Atletico Madrid sta guardandosi intorno per capire quale sia la scelta migliore da fare per il suo futuro perché ormai non è più un ragazzino ed ha 34 anni. Scegliere un nuovo progetto che si pone l'obiettivo di crescere e tentare di raggiungere traguardi ambiziosi oppure andare in una squadra più modesta magari a lottarsi la salvezza oppure a fare un campionato comunque più tranquillo?

L'ingaggio è però, al momento, un ostacolo da superare per la Fiorentina con Pradè che è al lavoro per cercare di trovare una soluzione, perché dopo Ribery sarebbe il secondo giocatore in età avanzata che andrebbe a percepire cifre importanti, forse fin troppo. Vlahovic ha bisogno di crescere e migliorare e la scelta di affiancargli un calciatore dall'esperienza di Mandzukic potrebbe pagare perché l'attitudine e l'abitudine a giocare a certi livelli fa sempre la differenza e potrebbe essere notevolmente d'aiuto per il giovane serbo. Del resto il temperamento, la voglia di vincere e di non mollare mai sono le caratteristiche principale di un attaccante come il croato che in carriera si è sempre adattato a ciò che gli diceva di fare l'allenatore ed ha sempre dato tutto in campo.

Potrebbe davvero rappresentare la scelta giusta, il profilo che manca ad un attacco che ha difficoltà a segnare, a rendersi pericoloso ed a pungere. Forse la malizia, la scaltrezza, la voglia di fare di Mario Mandzukic potrebbero essere davvero ciò che ha bisogno la Fiorentina.