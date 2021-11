GERARCHIE A CENTROCAMPO, ECCO LE INDICAZIONI DI ITALIANO

Vincenzo Italiano e la ricerca dei titolari, un processo in divenire ed evidentemente senza fretta né pretese. Sì perché l'allenatore della Fiorentina ha permesso praticamente a tutti i calciatori presenti nella sua rosa di assaggiare almeno una volta il terreno di gioco, tuttavia è lecito aspettarsi che col tempo verranno stabilite delle gerarchie. Per quanto riguarda il centrocampo, ad esempio, possiamo parlare work in progress, ma tutto sommato neanche troppo.

Sono infatti due le combinazioni più in voga dall’inizio della stagione, una delle quali numericamente in vantaggio sulle altre. Ci riferiamo agli schieramenti Bonaventura-Torreira-Duncan e Bonaventura-Pulgar-Castrovilli. Il primo impiegato 3 volte, il secondo invece 2. Ne consegue che le preferenze del tecnico, a livello di singoli, ricadono molto spesso su Giacomo Bonaventura, al quale sinora Italiano ha fatto ricorso già 13 volte, Coppa Italia compresa.

C’è anche da sottolineare come con il recupero di Gaetano Castrovilli e la crescita costante di Lucas Torreira l'ex Spezia abbia optato per loro in entrambi gli ultimi due incontri di campionato, inoltre l’uruguaiano è titolare ormai da quattro partite di fila. Se provare a entrare nella testa di Italiano pare insomma una chimera, più facile risulta evidenziare i dati empirici, che ad oggi ci dicono che delle graduatorie ci sono. A cominciare da Bonaventura e Torreira.

Di seguito il minutaggio raccolto fino ad ora dai centrocampisti viola.

Bonaventura: 1001’

Torreira: 584’

Duncan: 580’

Pulgar: 419’

Castrovilli: 394’

Maleh: 260’

Amrabat: 191’

Benassi: 167’