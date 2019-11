FR7 È TORNATO

Per Franck Ribery la voglia di tornare in campo non può che essere tanta dopo 3 giornate passate in tribuna a guardare i compagni giocare (non bene) contro Sassuolo, Parma e Cagliari. Non era difficile da immaginare, ma anche Joe Barone ieri da Palazzo Vecchio lo ha sottolineato: "È sempre carico, ora è molto molto carico perché non gioca da un po'".

La Fiorentina di Montella prova a rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta di Cagliari poggiando sulle spalle dell'ex Bayern, che alle pressioni è abituato e contro il Verona vorrà ripartire da dove aveva lasciato. L'impegno però sarà tutt'altro che semplice, perché la difesa del Verona è la seconda migliore in campionato e la squadra di Juric avrà preparato una gabbia speciale per il giocatore dai cui piedi passano la maggior parte delle azioni offensive.

FR7 non vede l'ora di scendere in campo, e anche al Corriere dello Sport stamani l'ha sottolineato (qui un estratto dell'intervista). Dopo la febbre e il ritorno in campo ieri, Firenze e la Fiorentina sono ai suoi piedi. È tornata l'ora di Franck Ribery.