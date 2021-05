FOTO-VIDEO FV, L'ANDAMENTO DEI LAVORI AL VIOLA PARK

Questa mattina alcuni media tra cui FirenzeViola.it hanno partecipato a un sopralluogo ai cantieri dove stanno procedendo i lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, il Viola Park. Il tutto alla presenza del patron Commisso, del dg Barone e dell'architetto Casamonti, che ha vestito i panni del Cicerone. L'impianto sarà comprensivo di due mini stadi di cui uno da 3000 posti, l'altro da 1500 ed entrerà in funzione quando sarà ultimato il parcheggio della tramvia, tema che sta molto a cuore anche alla stessa parte gigliata. L'area in questione era agricola per 14 ettari mentre per 9, villa inclusa, aveva una potenzialità edificatoria del 50%: la Fiorentina ne ha acquistati 25, di cui 3 restano agricoli e 14 sportivi. Saranno 50mila le piante presenti, tra cui 800 alberi più 2-300 ulivi. "Spero che queste undici gru se ne vadano il prima possibile, perché vuol dire che avremo finito", si è augurato Commisso, che ha sottolineato come sia la bellezza a farla da padrona, a partire dalla villa adibita ad hospitality (alla cui altezza si sono dovute uniformare tutte le strutture, aumentando i costi dell'opera). Il giro prosegue e arriva nell'area in cui si sta costruendo il parcheggio interrato per tutti i mezzi di proprietà, sopra il quale sorgerà la sala conferenze dotata di ben 120 posti. Un parcheggio esterno arriverà nel momento in cui il Comune di Bagno a Ripoli procederà con un esproprio già in attesa. "L'amministrazione comunale, così come quella di Nardella, ha fatto della tramvia la sua bandiera, ma il parcheggio (che oggi limita la capienza del mini-stadio) ha la sua priorità", spiega Casamonti. E ancora sala ricevimenti, uffici amministrativi...

L'area di costruzione presenta dei ritrovamenti archeologici, soprattutto in presenza della zona che sarà riservata al padiglione dei giovani, adiacente a quello della prima squadra maschile e femminile. "Con la Soprintendenza abbiamo concordato di lasciare dove sono alcuni di questi ritrovamenti", sottolinea l'architetto di fiducia della Fiorentina. L'unione con territorio e ambiente è la parola d'ordine: gli alberi, per esempio, saranno utili anche nell'isolare acusticamente il Viola Park rispetto alla strada di grande comunicazione che gli corre accanto. Ma anche una collina creata artificialmente con una cappella interrata al suo interno e dedicata alla preghiera, voluta dalla moglie di Commisso. Casamonti ha poi spiegato: "Il problema vero è la pioggia, che ferma l'attività di scavo poiché la terra non è più solida".

Ha parlato anche Commisso, nel corso della mattinata, come vi abbiamo già raccontato. Dopo una conferma della volontà di accontentare Vlahovic, il punto è il ricorso di Italia Nostra: "Quando certi mi dicevano di fermarci un paio di mesi fa ma ho detto di no: se abbiamo sbagliato ok, ma se siamo nel giusto perché?".

Di seguito le foto e i video realizzati da FirenzeViola.it a testimonianza della mattinata.