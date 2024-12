FORM. UFFICIALI, OUT GOSENS E BELTRAN, DENTRO PARISI E SOTTIL

FirenzeViola.it

Fra poco meno di un'ora, la Fiorentina scenderà in campo contro la Juventus nell'ultima partita del 2024, 18ª giornata di Serie A. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, la squadra di Palladino proverà a rialzarsi nel match contro i rivali bianconeri, appaiati in classifica ma con una partita in più, anche se non sarà facile battere una squadra ancora imbattuta in campionato. Queste sono le due formazioni scelte dai due allenatori:

Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.Perin, Pinsoglio, Danilo, Cambiaso, Fagioli, Douglas Luiz, Yildiz, Gonzalez, Adzic.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. ALL. Palladino.

A disp. Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Beltran, Ikone, Gosens, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Kouame.