Folorunsho e un'altra chance da titolare: riscatto più vicino ma serve l'Europa

A due giorni dalla gara di Conference per Michael Folorunsho si prospetta un'altra gara da titolare come sette giorni prima a Celje. L'assenza contemporanea di Dodo e Moreno per squalifica, oltre che di Zaniolo che toglie anche la possibilità di immaginarlo esterno di fascia, dà un'altra chance al giocatore in prestito dal Napoli, uno dei tanti che, utilizzato poco o niente nel proprio club, a Firenze ha trovato l'ambiente ideale.

Appena arrivato a gennaio in poco tempo il giocatore ha guadagnato la maglia da titolare che ha poi dovuto lasciare per via di un infortunio. La Fiorentina in quelle partite è passata a tre centrocampisti ed è tornata a vincere, così che le gerarchie si sono capovolte con Mandragora-Cataldi-Fagioli inamovibili per Palladino. Ma Folorunsho una volta rientrato è rimasto sempre la scelta immediatamente successiva, quel titolare in panchina, grazie anche al suo sapersi adattare ai vari ruoli e sulle diverse fasce.

Anche a Celje infatti è partito esterno di centrocampo a 5 a sinistra per poi ritrovarsi a destra quando c'è stato il cambio Moreno-Parisi. Ma Palladino lo ha utilizzato anche da ala su entrambe le fasce, ritenendolo un jolly importante. Ora che manca poco più di un mese alla fine della stagione si avvicina per la Fiorentina il momento di decidere se esercitare o no il diritto versando al Napoli 9 milioni. Una decisione che al momento non è difficile e che farebbe venire qualche pensiero solo in caso di fallimento. Il riscatto di quasi tutti i giocatori in prestito passa insomma dall'Europa altrimenti tutto verrebbe di nuovo messo in discussione e fatte nuove valutazioni per ognuno. Intanto lo step più prossimo è quello di conquistare la semifinale di Conference, il resto verrà da sé.