FIRENZE-EMPOLI: UNA STRADA SEMPRE PIÙ CORTA SUL MERCATO

In origine furono Laurini e Saponara, e poi anche Pasqual che viaggiava però in direzione opposta, fino ad arrivare ai giorni nostri con l'acquisto del giovane Hamed Junior Traorè, la distanza tra Firenze ed Empoli parrebbe essersi ulteriormente ridotta. E non stiamo parlando della lontananza territoriale, misurabile in poco più di una trentina di chilometri, ma di quella che separa le due piazze, così vicine, nell'ambito del calciomercato.

Corvino ha anticipato tutti per assicurarsi Traorè a giugno, lasciando il giovane centrocampista in prestito all'Empoli fino a giugno ed incassando così anche i complimenti del presidente azzurro Corsi, il quale - ai microfoni di Garrisca al Vento! - ha voluto sottolineare: "Ci hanno presi per la giacca: Corvino ha deciso di bruciare tutti lasciandolo a noi. Gli altri erano interessati per giugno, invece lui ci ha permesso di tenerlo in rosa". Il numero uno empolese non si è poi limitato a questo, analizzando anche le suggestioni di mercato legate a Vlahovic e Thereau.

In qualche modo, però, ha chiuso la porta ad entrambi. Il primo è un profilo che nei dintorni del Castellani piace, anche se forse un po' lontano dalle esigenze tattiche di Iachini e della squadra, in cerca di una punta d'area di rigore più che di un attaccante dedito all'attacco della profondità. Il francese invece è stato definito "troppo esperto" da Corsi, scatenando anche la pronta - e pure un po' piccata - risposta del suo procuratore, Lasaracina (LEGGI QUI). Per il momento queste due piste, anche se la prima in maniera tutt'altro che definitiva, sembrano da lasciar perdere.

Ma poi c'è il futuro, e le possibili operazioni che verranno. Per ammissione dello stesso Corsi, la Fiorentina è molto interessata anche al difensore danese Rasmussen, possente '97 capace di giocare - l'ha già fatto - anche da mediano. Una trattativa che però sarà proiettata solamente a giugno. Ma non è finita qui, perché dalle parti di viale Fanti c'è anche il terzino Di Lorenzo tenuto sotto stretta osservazione, anche qui però solamente in funzione dell'estate. E non solo, dato che alcuni oggi raccontavano della possibilità di veder compiere il percorso inverno a Bryan Dabo, possibile rinforzo per la mediana empolese. Una notizia della quale ancora non si trovano conferme dirette, ma che sottolinea ancora una volta quanto si siano infittiti i rapporti tra le due società, un sodalizio inedito di mercato nonostante una distanza pressoché minima. Oggi quasi zero, sulla nuova Fi-Pi-Li del mercato, per usare una figura retorica quanto più concreta possibile.