FIORENTINA-UDINESE 1-2, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

20.32 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20.30 - Nulla da fare per la Fiorentina che si prende anche qualche fischio al termine della partita. Al Franchi vince l'Udinese.

90' +6' - FINISCE QUI: AL FRANCHI PASSA L'UDINESE 2-1. Seconda sconfitta di fila per la Fiorentina.

90'+6' - Ultima chance con un corner.

90' +3' - Non si gioca praticamente mai in questo recupero. Giocatori dell'Udinese sempre a terra, e il tempo scorre.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Ikoné! Altra occasione fallita dalla Fiorentina, con il francese che calcia centrale tutto solo in area dopo un rimpallo.

86' - L'Udinese invece toglie Ehizibue e Thavin, dentro Rui Modesto e Bravo.

86' - Cambio nella Fiorentina: fuori Gosens, dentro Parisi.

85' - Serie di corner per la Fiorentina che portano a un nulla di fatto, con Kouame che svetta ma spara fuori.

83' - Esterno della rete colpito da Ehizibue sulla destra.

81' - Giallo per Kouame che dopo aver perso palla falcia Lovric.

79' - La Fiorentina sta attaccando a testa bassa ma proprio non riesce a trovare la via della porta avversaria.

75' - Clamorosa occasione per la Fiorentina! Kouame di sponda anticipa Sava, Kean non arriva per un centimetro su un pallone che finisce fuori. Incredibile, che sfortuna la squadra viola...

73' - Giallo per Sava che perde tempo ormai da quando l'Udinese è in vantaggio.

71' - Ranieri mura un tiro a botta sicura di Thauvin da dentro l'area.

70' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Sottil e Colpani, dentro Ikoné e Kouame.

69' - Kean! Palla fuori di un nulla! Ripartenza guidata da Cataldi e passaggio al limite dell'area per l'attaccante che prende la mira e calcia con il destro non riuscendo però a trovare la porta.

66' - Cambio nell'Udinese: esce Ekkelenkamp, entra Atta.

62' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Adli e Beltran, dentro Mandragora e Gudmundsson.

57' - Ripartenza Udinese dopo un rimpallo a centrocampo. Thauvin dopo una finta tira nell'angolino basso dove De Gea non arriva: inizio di secondo tempo horror della Fiorentina.

57' - GOL DELL'UDINESE. STAVOLTA È THAUVIN A BATTERE DE GEA.

55' - Colpani in area non riesce a concludere a rete dopo che anche Kean era stato fermato.

52' - Giallo per Ezihibue che in ripartenza stende Sottil.

51' - Palo di Lucca! Clamoroso legno dell'attaccante bianconero che in rovesciata non segna per un soffio.

49' - Ranieri regala palla in area a Ekkelenkamp, che la passa a Lucca che non sbaglia e la infila all'angolino di destro. Tutto in parità al Franchi.

49' - GOL DELL'UDINESE. SEGNA LUCCA DOPO UN ERRORE GRAVE DI RANIERI.

46' - Giallo per Kristensen per un'evidente trattenuta su Colpani.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nell'Udinese: fuori Tourè, dentro Abankwah.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINE PRIMO TEMPO. SI VA NEGLI SPOGLIATOI SULL'1-0 PER LA FIORENTINA: PER ORA DECIDE UNA RETE DI KEAN SU RIGORE.

45' +3' - Lucca si mangia un gol da due passi di testa dopo una sponda: l'attaccante bianconero spara fuori con De Gea immobile.

45' +2' - Sottil non fa meglio del compagno di reparto e calcia addosso all'avversario, anche lui da buona posizione.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

45' - Colpani calcia debolmente da buona posizione con il mancino. Palla bloccata da Sava in due tempo.

43' - Qualche problemino fisico per De Gea che ormai da qualche minuto si tocca al flessore. Probabile che durante la pausa lo staff viola possa valutare le condizioni del portiere spagnolo.

40' - Lovric! Il centrocampista dell'Udinese si insinua nella difesa viola e calcia dal limite: palla alta.

38' - Giallo per Zemura che entra in ritardo su Gosens.

36' - Kean non riesce a concludere tutto solo davanti a Sava su un errore in impostazione del portiere che aveva regalato palla a Cataldi. Il centrocampista viola cerca subito la punta che non ha il tempo di tirare.

33' - Occasionissima Fiorentina, anche se l'arbitro fischia un fuorigioco. Kean prova a segnare in maniera fotocopia rispetto a quanto fece con la Roma, portandosi il pallone sul mancino e calciando da dentro l'area. Palla fuori di nulla ma come detto sarebbe stato irregolare.

32' - Ehizibue non arriva per poco su un cross di Thauvin. Palla alta in spaccata e Fiorentina che tira un sospiro di sollievo.

30' - Di nuovo l'Udinese con un possesso palla prolungato che porta a un nulla di fatto. Impeccabile in questa prima mezzora la difesa della Fiorentina.

27' - Ranieri esce da un contrasto rude e si invola verso l'area avversaria, tentando un tiro a pallonetto che termina fuori di molto.

25' - Altri minuti persi dietro a un check che non serviva. Si prosegue sull'1-0 per la Fiorentina.

24' - Check al VAR per un potenziale tocco di mano di Ranieri in area nell'occasione precedente.

22' - De Gea para facilmente su una conclusione pericolosa dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner per l'Udinese.

21' - Il gioco riprende con Kean che rientra regolarmente in gioco.

20' - Gioco fermo per un colpo alla schiena preso da Kean su un rilancio. Per l'arbitro non c'è fallo ma l'Udinese mette il pallone fuori.

17' - Occasione Fiorentina! Kean lavora bene un altro pallone sulla sinistra e poi crossa di sinistro, Colpani viene anticipato di un soffio.

15' - L'Udinese ora ha preso un po' di campo. La Fiorentina attende nella propria metà campo.

12' - Colpani esce bene dalla pressione e lancia per Sottil, Sava però capisce tutto e in uscita con i piedi allontana in rimessa laterale.

10' - Fiorentina arrembante con Kayode che arriva ancora sul fondo ma sbaglia il cross allontanato dall'Udinese. Grande atmosfera al Franchi dopo il vantaggio viola.

8' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! MOISE KEAN NON SBAGLIA: FIORENTINA IN VANTAGGIO AL FRANCHI!

8' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Minuti persi a prendere una decisione che era inevitabile. Sul dischetto va Kean.

7' - ARBITRO RICHIAMATO AL VAR.

6' - VAR al lavoro naturalmente, ma ancora l'arbitro dice di attendere.

4' - Incredibile! L'arbitro non fischia un fallo evidente su Sottil in area di rigore! Ma c'è di più: ammonisce anche Sottil per proteste.

2' - Prima sortita offensiva della Fiorentina con Kean che lavora un pallone per Beltran. Palla larga dell'argentino per il cross di Kayode che però viene respinto dalla difesa dell'Udinese.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI!

Benvenuti al Franchi, Fiorentina e Udinese si sfidano per la 17.ma giornata di campionato. Gara importante per la squadra di Palladino reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Conference League, per l'occasione il tecnico tiene in panchina Gudmundsson e rilancia Beltran in versione trequarti centrale con Colpani a destra e Sottil a sinistra dietro alla prima punta Kean. In difesa Kayode al posto dello squalificato Dodò, Comuzzo-Ranieri coppia di centrali con Gosens a sinistra, in mezzo Adli e Colpani. Segui il LIVE della gara su Firenzeviola.it!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Parisi, Kouamè. All. Palladino

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Ebosse, Modesto, Pejicic, Pizarro. All. Runjaic