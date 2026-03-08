Live Fiorentina-Parma 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Senza ulteriori azioni, FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

45' +1' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Buon cross di Gudmundsson ma inspiegabilmente prima di colpire di testa Harrison cade a terra. Palla sul fondo.

43' - Keita ad un passo dal gol! La Fiorentina continua a guardare il Parma giocare il pallone, Keita con chilometri di spazio calcia con il destro rasotterra che finisce fuori di pochissimo. Brivido per De Gea.

41' - Grazie a un ottimo lavoro di Piccoli la Fiorentina arriva ancora una volta al cross dalla destra. Risultato? Sempre il solito, palla a Corvi.

40' - Ritmi bassissimi al Franchi. Ora la partita la fa il Parma.

36' - Palla di Strefezza in area per Pellegrino, che per fortuna non ci arriva. Ma la Fiorentina aveva difeso malissimo.

34' - Finalmente un cross dalla destra viene colpito da un giocatore della Fiorentina. Si tratta di Piccoli, che prova la girata ma colpisce di spalla e il pallone finisce a Corvi.

30' - Dodo torna regolarmente in campo anche se ha iniziato a scaldarsi Fortini.

29' - Problemi per Dodo che dopo un contrasto mette male il piede destro. Il brasiliano esce dal campo zoppicando.

26' - Occasione Fiorentina! Prima un tiro di Fagioli dal limite ribattuto, poi il pallone finisce a Ndour che però cicca un po' la conclusione che termina fuori non di poco. Ma era una buona chance per il centrocampista viola.

24' - Ennesimo cross dalla destra, stavolta di Dodo. Ma la Fiorentina non riesce a prenderne uno.

22' - Il Parma ha messo la testa fuori ora e sta mettendo un po' in difficoltà la retroguardia viola che non riesce ad uscire palla al piede.

18' - Ancora Strefezza pericoloso per il Parma dopo una palla persa da Dodo: l'attaccante ducale stacca sopra al brasiliano in area ma colpisce male, palla fuori.

16' - Corvi un po' indeciso su un traversone deviato, allontana con i pugni ma la Fiorentina non riesce ad approfittarne.

15' - Ennesima azione avvolgente della Fiorentina che si conclude con un cross lungo di Harrison.

13' - Risponde il Parma sfruttando un errore di Gudmundsson che perde una palla pessima a centrocampo. Strefezza guida il contropiede e poi calcia dal limite: palla alta non di poco. Ma il Franchi rumoreggia per il pallone perso.

10' - Giocata di Gudmundsson che dopo un tunnel scucchiaia in area sempre per Ranieri, troppo lento però a girare con il pallone che termina sul fondo.

9' - Occasione Fiorentina con Piccoli che fa una sponda a centro area per Ranieri che prova la girata ma colpisce male. Palla tra le braccia di Corvi.

6' - Fagioli rischia provando a spezzare un raddoppio, perde il pallone ma Mandragora ferma subito Pellegrini con un fallo.

5' - Copione della partita già chiaro: il Parma si difende anche con gli attaccanti nella propria metà campo, la Fiorentina gestisce palla in cerca di sbocchi.

2' - Tenta subito la conclusione da fuori Gosens, ma blocca senza problemi Corvi agevolato da una deviazione.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Parma, oggi in completo bianco. Fiorentina in viola.

15.01 - Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio dedicato a Piero Barucci e Rino Marchesi.

14.59 - Tutto pronto per l'ingresso in campo delle due squadre, accompagnate da una piccola coreografia dedicata a Davide Astori in Curva Ferrovia.

Tre punti che pesano come macigni nella corsa salvezza. Al Franchi va in scena alle 15 la sfida tra Fiorentina e Parma, i viola per provare a portare a casa punti che significherebbero lasciare il terzultimo posto in Serie A, per i ducali invece a 10 giornate dalla fine portando via punti da Firenze sarebbe salvezza praticamente acquisita. All'andata fu 1-0 per il Parma, al Franchi Vanoli spera che il risultato sia diverso anche se dovrà fare a meno di Kean che non ha recuperato dal problema alla tibia. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena, Conde.