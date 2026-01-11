FirenzeViola Fiorentina-Milan, totoformazione: possibile maglia per Brescianini. Solomon scalpita

vedi letture

Diversi dubbi tra i quotidiani in edicola, in merito alla formazione che schiererà Paolo Vanoli questo pomeriggio per affrontare il Milan. La certezza è che la Fiorentina ripartirà dalla difesa a quattro ormai diventata nuovo marchio di fabbrica, col modulo che resterà una sorta di 4-1-4-1 variabile nelle due fasi di gioco (c'è chi indica il 4-2-3-1 o il 4-4-2, poco cambia). Nessun punto interrogativo tra porta e difesa, dove De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens saranno titolari indiscussi. Qualche grattacapo sorge già a centrocampo, in cui ci sarà sicuramente Fagioli assieme a Mandragora, da capire se con loro ci sarà un altro interprete e, in questo caso, chi: qualora l'opzione fosse questa, probabile una maglia per Sohm, anche se non è esclusa la partenza dal primo minuto di Brescianini, nonostante l'arrivo di pochi giorni fa.

Spostandosi in avanti, poi, tutti concordano sul rientro nei primi undici di Kean, così come Gudmundsson resterà saldo al suo posto. Resta da decifrare, in base allo schieramento iniziale, se ci sarà con loro un altro elemento a comporre l'attacco. In lotta per una maglia ci sono Solomon (favorito) e Parisi. Questa la probabile formazione secondo la stampa locale e nazionale:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean.

Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson.

la Repubblica (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Parisi, Fagioli, Mandragora, Solomon; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli; Parisi, Gudmundsson, Solomon; Kean.