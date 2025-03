FirenzeViola Fiorentina-Juventus, totoformazione: in difesa torna Marì. Davanti ancora Kean e Gud

Reduce dal successo contro il Panathinaikos in Conference League, questo pomeriggio, calcio d'inizio alle 18:00, la Fiorentina affronterà la Juventus nella partita più attesa dell'anno dalla città di Firenze. Un match che si giocherà regolarmente nonostante le problematiche causate dal maltempo nel capoluogo toscano e nei comuni limitrofi. Dopo aver ottenuto il pass ai quarti di finale della terza competizione europea per club, i gigliati contro i bianconeri cercheranno di tornare al successo anche in campionato dopo il ko di Napoli della settimana scorsa.

Per farlo Raffaele Palladino si affiderà di nuovo a David De Gea tra i pali e al 3-5-2 come modulo. In difesa Pablo Marì tornerà al centro della difesa, solo La Repubblica (Firenze) non lo inserisce tra i titolari, con Ranieri a sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic (favorito) a destra. Nessun dubbio sulle corsie esterne che saranno presidiate da Dodo e Gosens, mentre in mediana sicuri del posto sembrano essere Fagioli e Cataldi. L'altra maglia da titolare se la giocano Mandragora e Adli, anche se guardando i quotidiani oggi in edicola il primo è in assoluto vantaggio (solo La Nazione schiera l'ex Milan da titolare). Davanti ancora Gudmundsson e Kean alla terza partita consecutiva da titolari insieme.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro la Juventus secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Il Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

TuttoSport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Adli, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (Firenze) (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Firenzeviola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Adli, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.