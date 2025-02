Fiorentina e un ultimo giorno di mercato tutto d'un fiato tra "eventi eccezionali e l'1% ancora da fare"

I tre punti contro il Genoa e i due nuovi arrivi Ndour e Zaniolo hanno portato ottimismo e energie nuove alla Fiorentina e a tutto l'ambiente che ora aspetta la chiusura del calciomercato, a mezzanotte, per tirare le somme. "Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto", sono state le parole di Daniele Pradè al media ufficiale, che però, in assenza di domande, non ha chiarito cos'è quell'1% ancora da fare e quali eventi eccezionali possono intervenire.

Incognita Comuzzo L'evento eccezionale può essere ad esempio che il Napoli decida di tirare fuori 40 milioni e "regalare" Comuzzo a Conte che lo vuole per farlo diventare, con il suo lavoro, uno dei difensori più forti del futuro? Il giocatore ieri è entrato, nonostante le voci di mercato, ed ha giocato uno spezzone di gara sentendosi al 100% un giocatore della Fiorentina ma le parole del dirigente del Napoli Manna fanno capire che il capitolo non è chiuso: "Comuzzo è un ragazzo di grande prospettiva a cui siamo interessati ma non vogliano andare oltre i nostri parametri. Sappiamo che è complicato ma cercheremo di fare del nostro meglio".

Intrigo Fagioli-Kone Con l'arrivo di Ndour la rosa si arricchisce di un altro centrocampista che però potrebbe non essere l'unico per un reparto che, con Cataldi acciaccato a più riprese ormai da mesi, ha spesso la coperta corta. L'idea rimane Nicolò Fagioli che però è corteggiato anche dal Marsiglia. I francesi hanno chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto ma la Juventus per ora non ha accettato. Il Marsiglia potrebbe tornare alla carica per sostituire Jsmael Kone, chiesto dal Rennes ma anche nella lista della Fiorentina. I viola però per spezzare questo circolo vizioso che lascerebbe a mani vuote proprio la Fiorentina, potrebbero decidere di offrire alla Juventus un obbligo di riscatto, visto il valore e l'età del giocatore.

Biraghi e gli intrecci con il Verona Se nelle prossime ore Nicolas Valentini diventerà ufficialmente un giocatore del Verona (in prestito secco) va capito quali altre operazioni saranno fatte con il club gialloblù. In ballo Ghilardi, l'ex baby viola che la Fiorentina vorrebbe riportare a Firenze, a giugno o ora se Comuzzo dovesse andare a Napoli. Ma in direzione Verona potrebbe andare (con o senza il ritorno di Faraoni che certo non scalda i cuori viola) anche Cristiano Biraghi, ormai fuori dal progetto di Palladino. Il giocatore sperava nel Napoli, nella Roma o nell'Inter (prima che prendesse Zalewski), vedremo cosa si concretizzerà in queste ultime ore che come il calciomercato insegna può succedere di tutto.