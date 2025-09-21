Live Fiorentina-Como 1-0, al via il secondo tempo!

50'- Brutto fallo di Sergi Roberto su Fortini, ammonito il numero otto del Como.

47'- Gara ripartita con il Como che prova a tenere il possesso del pallone.

46'- INIZIATA LA RIPRESA AL FRANCHI!

--- INTERVALLO ---

53'- Termina qui il primo tempo, squadre al riposo sull'1-0 per la Fiorentina.

52'- Punizione di Nico Paz sulla barriera e sullo sviluppo dell'azione gol annullato al Como per evidente fuorigioco.

49'- RIGORE REVOCATO! Bonacina richiamato dal Var cambia la decisione e assegna punizione dal limite al Como per fallo di Nicolussi Caviglia su Perrone.

49'- CALCIO DI RIGORE PER IL COMO!

47'- Potenziale occasione per la Fiorentina con Piccoli che dalla destra dell'area di rigore cerca Kean con un pallone basso trovando però la respinta della difesa del Como.

45'- Saranno quattro i minuti di recupero.

44'- Fallo su Pongracic di Morata ad inizio azione della Fiorentina.

41'- Angolo per il Como calciato da Nico Paz che va a cercare il gol olimpico, respinge bene De Gea che tra l'altro subisce anche fallo.

39'- OCCASIONE COMO! Morata lanciato a tu per tu con De Gea salta lo spagnolo e prova a calciare dalla linea di fondo in posizione decentrata ma trova l'opposizione del portiere viola che mette in angolo.

38'- Sinistro da fuori area debole di Nico Paz, blocca senza problemi De Gea.

36'- Imbucata di Ranieri per Kean che coglie impreparata la difesa del Como, Moise però davanti a Butez colpisce il portere della squadra ospite. In ogni caso l'azione è poi stata fermata per fuorigioco.

34'- Ammonito in panchina anche Pioli per proteste.

34'- Destro da fuori area di Morata distante dallo specchio della porta di De Gea.

30'- Ammonito Pongracic per un fallo sulla sinistra ai danni di Morata. Contatto molto leggero.

29'- Ancora Fiorentina. Fazzini mette in mezzo dalla sinistra un bel pallone che sul secondo palo non viene tenuto in campo da Fortini.

28'- Colpo di testa di Piccoli, fuori non di molto! L'attaccante viola pescato in area da un corner ben battuto da Mandragora non inquadra la porta.

27'- Riparte il gioco al Franchi.

25'- Gioco fermo per il classico cooling break.

24'- Altro tentativo dal limite dell'area di Mandragora, il suo sinsitro al volo stavolta viene respinto.

22'- Non ce la fa Lamptey che esce dal campo per un problema al ginocchio, al suo posto entra Fortini.

21'- OCCASIONE COMO! Colpo di testa a centro area da parte di Perrone che tutto solo spedisce alto sopra la traversa.

19'- A terra Lamptey soccorso ora dallo staff medico della Fiorentina, l'esterno viola si è fatto male riatterrando dopo un salto.

18'- Gioco ancora fermo per l'ennesimo fallo di Vojvoda, stavolta il tocco però sembra essere involontario.

16'- Angolo battuto dalla Fiorentina e palla messa fuori dalla difesa del Como.

15'- Altra occasione per la Fiorentina, stavolta con Piccoli. Il numero 91 viola lanciato in porta da Mandragora da posizione decentrata sulla destra cerca un traversone che trova la respinta della difesa e porta ad un angolo.

13'- Lamptey dal limite prova l'imbucata per Piccoli, palla troppo lunga.

11'- GRANDE OCCASIONE PER LA FIORENTINA. Moise Kean scheggia la traversa! Azione solitaria del numero nove viola che entra in area e con un gran sinistro sul primo palo sfiora il raddoppio.

10'- E' la Fiorentina ora a fare la partita e a spingere dopo il gol del vantaggio.

7'- Ammonito Vojvoda per un colo a gioco fermo su Dodo nell'immediato post gol.

6'- Punizione battuta da Mandragora sulla barriera, sulla respinta il numero otto viola è il più reattivo ad arrivare sul pallone e con un bellissimo sinistro al volo batte Butez. Esultanza del centrocampista poi rivolta a Pablo Mari in panchina.

6' GOL DELLA FIORENTINA, ROLANDO MANDRAGORA!!!

5'- Ottima punizione dal limite conquistata da Moise Kean.

4'- Fiorentina che prova ad aggredire alta il giro palla del Como.

2'- Le primissime sortite offensive sono della squadra di Fabregas.

0'- SI PARTE AL FRANCHI! Il primo pallone è del Como.

18.02 - Minuto di silenzio in onore di Matteo Franzoso al Franchi.

Fiorentina-Como è la quarta gara di campionato ma per gli uomini di Stefano Pioli rappresenta già un bivio decisivo. La sfida di quest'oggi contro la compagine di Cesc Fabregas ci racconterà tanto di quella che sarà la stagione dei viola, che fino ad oggi ha prodotto due soli punti in campionato contro Cagliari e Torino. La sconfitta interna per 1-3 nella scorsa giornata contro il Napoli di Antonio Conte ha gettato molti dubbi sulla proposta di gioco di questa Fiorentina, ecco perché per questa gara, dopo aver disputato tre partite con il 3-5-2, Stefano Pioli ha scelto di stravolgere tatticamente la formazione, tornando alla difesa a quattro e inserendo tra i titolari due nuovi acquisti, Tariq Lamptey e Jacopo Fazzini. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli.

Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Fortini, Parisi, Marí, Viti, Sohm, Ndour, Richardson, Gudmundsson, Fagioli, Sabiri, Dzeko.

Allenatore: Pioli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, D. Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Smolcic; Kuhn, Paz, Sergi Roberto; Morata.

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Caqueret, Engelhardt, Da Cunha, Douvikas, Addai, Posch.

Allenatore: Fabregas.