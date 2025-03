Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gosens neanche in panchina, c'è Parisi

vedi letture

Sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. Una sfida importante per quanto riguarda la classifica di entrambe le squadre che inizierà alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Raffaele Palladino dà fiducia alla solita formazione che ha vinto contro la Juventus. L'unico cambio è a sinistra, Parisi al posto di Gosens che non va neanche in panchina. Di seguito le scelte dei due allenatori.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Raffaele Palladino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Tullio Gritti (Gasperini squalificato).